Google представив нейромережу, яка вчить футболістів бити кутові

Google DeepMind представила нейромережу TacticAI, яка допоможе тренерам футбольних команд удосконалити кутові удари. Про це розробники розповіли у своєму блозі.

TacticAI аналізує минулі матчі та різні події на ігровому полі й дає прогнози. Нейромережа показує, що станеться, якщо кутовий розіграють за тією чи іншою траєкторією. Система покаже, хто з найбільшою ймовірністю отримає м’яч після удару і як можуть розвиватися подальші події. ШІ підкаже, як скорегувати тактику і, наприклад, розташувати гравців на полі.

Джерело: Google DeepMind

У Google зазначили, що прогнозувати результати кутових складно через випадковість ігрового процесу. Також для нейромережі недостатньо даних. В Англійській Прем’єр-лізі в середньому за матч розігрують близько 10 кутових. Щоб поліпшити прогнози, розробники моделюють неявні відносини між гравцями. Нейромережа аналізує положення футболістів на полі, їхню швидкість та інші параметри.

TacticAI розробили і перевірили разом з експертами англійського футбольного клубу “Ліверпуль”. Фахівці в 90% випадків віддавали перевагу схемам, які пропонувала нейромережа, а не тактикам, які зазвичай зустрічаються на практиці. “Це показує, що прогнози TacticAI не тільки точні, але й корисні та застосовні”, – сказали в компанії. У Google наголосили, що ШІ-модель демонструє потенціал таких технологій, які зможуть зробити революцію у світі спорту.