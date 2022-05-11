Стало відомо, чому Telegram такий популярний серед українців

Можна написати багато дифірамбів Telegram, але є одна дуже важлива відмінність від інших месенджерів. По факту, телеграм є спрощену соціальну мережу, де користувач може передплатити різні канали і взяти участь у дискусіях.





Ми живемо в епоху широкого інформаційного поля, якщо раніше люди купували газету, щоб прочитати новини та прочитували її повністю, то Telegram змінив світ. Достатньо підписатися на канали новин і вже бути в курсі всіх подій — стрічку за день можна прочитати приблизно за 5 хвилин, а якби читати газету або новинний сайт, то часу пішло б набагато більше.

Саме мінімалізмом і простотою Telegram узяв гору і став найпопулярнішим месенджером у молоді. Так, можна вже й у класичні соціальні мережі не заходити — все, що потрібно вже там.