Без YouTube та Facebook: уряд прийняв указ про блокування сайтів

Український уряд всерйоз візьметься за інформаційну безпеку в країні. На засіданні минулого тижня Кабмін ухвалив документ, за яким в Україні почнуть поступово впроваджувати стратегію інфобезпеки. Новий план дій, що убезпечить громадян від «медіасміття», вже ухвалив своїм указом президент Володимир Зеленський.





Щоправда, безпекова стратегія уряду викликала неоднозначну оцінку з боку експертів. У документі йдеться про введення певних обмежень, чи то санкцій, щодо користувачів. Також він передбачає постійний моніторинг та покарання за порушення встановлених правил, наприклад публікацію фейків.

Таким чином політики буцімто намагаються захистити українців від дезінформаційної діяльності Росії. Однак методи, які пропонує новий документ, надто вже схожі на систему тотального контролю за медіаресурсами, що діє в самій РФ.

Як зазначив член правління Інтернет асоціації України Максим Тульєв, урядовці в зазначеному документі основним «злом» інтернету називають конфіденційність користувачів. Вони наголошують на необхідності строгого дотримання цензури, зокрема в соціальних мережах. Таким чином закон, що повинен захистити українців від кібератак з боку РФ, буде по суті карати їх за небажані для вищого керівництва країни висловлювання.

Розкритикував нову стратегію кібербезпеки і медіаексперт Олександр Глущенко. Він зазначив, що в першу чергу потрібно працювати над медійною грамотністю українців, вчити їх відрізняти фейки від реальної інформації.

Основну роботу необхідно вести у наступних напрямках:

протистояння фейкам;

захист від пропаганди;

боротьба з кіберзагрозами;

лікбез із медіабезпеки для населення.

Однак ледь не найважливішим фактором, що ставить під питання безпеку українського медіапростору, Глущенко вважає відсутність власних офісів YouTube та Facebook в Україні.

«Про яку безпеку можна говорити, якщо контент українців у соцмережах модерують росіяни. Таким чином нашим медіапростором по суті керує ворог», – зазначив експерт.

Заблокувати небезпечні ресурси точково не вийде. У мережі це зробити фізично неможливо. Тож варто активніше вести переговори з великими міжнародними компаніями щодо відкриття окремих філій в Україні. Інакше одного дня в цілях безпеки українцям просто відімкнуть Facebook та YouTube.