Створено ШІ-консультанта для надання психологічної допомоги

Китайські вчені з Хефейського університету розробили модель штучного інтелекту (ШІ) EmoAda для надання психологічної підтримки. Нейромережа здатна зчитувати емоції співрозмовника і на їхній підставі давати персоналізовані відповіді. Дослідження опубліковано в науковому виданні MultiMedia Modeling (MMM).

EmoAda вловлює душевний стан користувача, аналізуючи різні типи сенсорних даних, включно з голосом, відеозаписом обличчя і текстом.

Залежно від потреб згаданих труднощів, платформа може пропонувати різні види діяльності.

Дослідники виявили, що одним із найцінніших аспектів EmoAda є її анонімність. Користувачі часто зазначали, що їм комфортно ділитися особистою інформацією, яку їм було б важко обговорити з іншими людьми особисто.

Творці підкреслили, що EmoAda не може замінити живого психолога чи психотерапевта. Однак модель може підтримати людину у скрутній ситуації та допомогти їй зняти стрес у будь-який час доби без обмежень за тривалістю сеансу.