Microsoft вбудує штучний інтелект у Paint, Photo та інші програми Windows 11

Компанія Microsoft планує вбудувати деякі функції штучного інтелекту в ряд своїх програм для Windows 11, включаючи Paint, Photo і Snipping Tool.

Вони зможуть автоматично розпізнавати об’єкти та людей на фотографіях, що спростить процес створення колажів та анімацій. Крім того, вбудовані інструменти аудіозапису Microsoft дозволять видаляти шум фону для поліпшення якості подкастів.

Не дивно, що Microsoft працює над впровадженням ШІ у свої продукти. Також компанія виявляє великий інтерес до нейромереж. Більш детальну інформацію про свої плани щодо майбутнього вбудованих програм Windows 11 Microsoft розкриє на презентації наприкінці вересня.