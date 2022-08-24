Федоров анонсував зміну життя українців завдяки новим послугам в “Дії”

“Дія” — це унікальний додаток, який не має аналогів. Початок війни не став перешкодою для побудови сучасної цифрової України. “Держава і Я” найближчим часом розширить свої можливості. Вони допоможуть українцям позбавитись втомливої бюрократії та зекономлять левову частку грошей.





Нові можливості в Дія

Пенсійне посвідчення скоро з’явиться у додатку. В Україні понад 12 млн громадян — це пенсіонери. Для них таке посвідчення так само важливе, як і паспорт. Воно гарантує не лише пільговий проїзд, а й оформлення та зарахування соціальних виплат від держави. Більше не потрібно буде носити із собою документ. Все у вашому смартфоні.

Електронний ВНП

Вже зараз бета-версія ВНП тестується у додатку. Цей документ необхідний для людей, що не є громадянами України, але проживають у ній. Його наявність підтверджує легальне перебування емігрантів на території країни.

Реєстрація ТОВ

Її також можна буде зробити онлайн. Два роки тому реєструвати бізнес можна було у тандемі із державним реєстром. За цей час послугою скористались понад 12 тисяч громадян. Тепер у Мінцифри вирішили спростити цей процес та прибрати держреєстр. Відтак процес реєстрації займе хвилину вільного часу, і все це можливо через додаток.

Документи іноземною мовою

Оскільки “Дія” інтегрується у міжнародну систему обміну інформацією, українські документи будуть визнані у світі, то і документообіг англійською мовою не стане зайвим. Зараз на стадії тестування три різних види документів. Невдовзі їх можна бути пред’являти закордоном.

Каршерінг

Шерінг автомобілів дозволить передавати автівку третій особі без нотаріальної довіреності. Ця функція стала доступною ще до війни, але через неї на деякий час була призупинена. Вже скоро її знову відновлять.