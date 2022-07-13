ПриватБанк перейшов на зовсім іншу систему роботи

Державний Приватбанк почав працювати на хмарній платформі Visa Cloud Connect та використовувати новий спосіб безпечного підключення до VisaNet через “хмару”.





Перенесення послуг у хмарне сховище забезпечує безперервний доступ клієнтів до фінансових послуг (карти, цифровий банкінг, банківські послуги, доступ до готівкових коштів тощо) у будь-який час, а також гарантує фінансову безпеку по всій країні.

Також за допомогою платформи Visa Cloud Connect клієнти банку із відповідних хмарних інфраструктур зможуть підключатися до VisaNet для обробки транзакцій.

Рішення Visa Cloud Connect створено для того, щоб допомогти банкам-клієнтам та партнерам з існуючою хмарною інфраструктурою обробки даних підключитися до Visa, усуваючи залежність від телекомунікаційної інфраструктури.

Хмарна платформа приймає та здійснює авторизації для всіх типів карт та транзакцій, у тому числі транзакцій без участі Visa. Крім того, Visa Cloud Connect може відправляти та отримувати пакетні файли в основні системи обробки VisaNet та з них.