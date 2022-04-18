В Україні тепер можна побратися через Zoom

Заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць повідомила, що в Україні відтепер дозволено укладати шлюби не лише як завжди, у відповідних державних установах, а й дистанційно, у тому числі через сервіс відеоконференцій Zoom.





Таку можливість запроваджено на час дії в Україні військового стану, який триватиме, як мінімум, до 26 квітня. Ось що сказала з цього приводу чиновник:

«Люди, які виявили бажання, можуть одружитися упродовж дня. Реєстрація шлюбу може пройти у будь-якому органі РАЦСу на території, де не ведуться бойові дії. За певних умов шлюби можуть реєструвати як працівники органів РАГСу, так й поліцейські та військові. Це актуально для закоханих, які несуть службу, вони можуть бути підключені дистанційно через Zoom».

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