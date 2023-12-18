Softnews

10 смартфонів Xioami, які першими отримають HyperOS в Україні

18.12.2023

Xiaomi офіційно представила операційну систему HyperOS для глобального ринку. Це означає, що нову ОС отримають не тільки китайські версії смартфонів Xiaomi, POCO і Redmi, а й міжнародні, включно з українськими.

Спочатку Xiaomi планувала випустити “глобалку” HyperOS на початку 2023 року, проте поширення ОС почалося вже зараз. Першим смартфоном, який отримав HyperOS на міжнародному ринку, виявився POCO F5 – середньобюджетний смартфон на Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, випущений у травні 2023 року.

Ці смартфони першими отримають HyperOS в Україні:

  1. POCO F5
  2. Xiaomi 13T
  3. Xiaomi 13T Pro
  4. Xiaomi 13
  5. Xiaomi 13
  6. Xiaomi 13
  7. Xiaomi 13 Ultra
  8. Redmi Note 12
  9. Redmi Note 12S
  10. Планшет Xiaomi Pad 6

Деякі власники смартфонів зі списку вище вже отримують апдейт. Однак Xiaomi попередила, що HyperOS поширюється поступово. Деяким користувачам доведеться почекати трохи довше – затримка може бути пов’язана з роботою міжнародних серверів китайської компанії.

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18.12.2023
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