10 смартфонів Xioami, які першими отримають HyperOS в Україні

Xiaomi офіційно представила операційну систему HyperOS для глобального ринку. Це означає, що нову ОС отримають не тільки китайські версії смартфонів Xiaomi, POCO і Redmi, а й міжнародні, включно з українськими.

Спочатку Xiaomi планувала випустити “глобалку” HyperOS на початку 2023 року, проте поширення ОС почалося вже зараз. Першим смартфоном, який отримав HyperOS на міжнародному ринку, виявився POCO F5 – середньобюджетний смартфон на Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, випущений у травні 2023 року.

Ці смартфони першими отримають HyperOS в Україні:

POCO F5 Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13 Xiaomi 13 Xiaomi 13 Xiaomi 13 Ultra Redmi Note 12 Redmi Note 12S Планшет Xiaomi Pad 6

Деякі власники смартфонів зі списку вище вже отримують апдейт. Однак Xiaomi попередила, що HyperOS поширюється поступово. Деяким користувачам доведеться почекати трохи довше – затримка може бути пов’язана з роботою міжнародних серверів китайської компанії.