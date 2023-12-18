10 смартфонів Xioami, які першими отримають HyperOS в Україні

Xiaomi офіційно представила операційну систему HyperOS для глобального ринку. Це означає, що нову ОС отримають не тільки китайські версії смартфонів Xiaomi, POCO і Redmi, а й міжнародні, включно з українськими.
Спочатку Xiaomi планувала випустити “глобалку” HyperOS на початку 2023 року, проте поширення ОС почалося вже зараз. Першим смартфоном, який отримав HyperOS на міжнародному ринку, виявився POCO F5 – середньобюджетний смартфон на Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, випущений у травні 2023 року.
Ці смартфони першими отримають HyperOS в Україні:
- POCO F5
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Ultra
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12S
- Планшет Xiaomi Pad 6
Деякі власники смартфонів зі списку вище вже отримують апдейт. Однак Xiaomi попередила, що HyperOS поширюється поступово. Деяким користувачам доведеться почекати трохи довше – затримка може бути пов’язана з роботою міжнародних серверів китайської компанії.
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