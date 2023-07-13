На Android-смартфонах знайшли програми-шпигуни

Фахівці з безпеки знайшли у Google Play вірусні програми, пов’язані з китайськими хакерами. Про це повідомляє видання TechRadar.

За словами експертів, обидві програми були замасковані під програми для керування файлами на пристрої. Сервіс-шпигун під назвою File Recovery & Data Recovery отримав понад мільйон завантажень, а програма File Manager – близько 500 тисяч установок. Фахівці з’ясували, що програми з Google Play збирали та надсилали конфіденційні дані користувачів невідомим організаціям у Китаї .

Автори звіту, що проаналізували вірусні програми з 1,5 мільйона завантажень, відзначили, що часто подібні програми зловживають правами, які просять видати їм власників Android-пристроїв. Як правило, програми запитують дані з книги контактів, зображення, аудіо та відео, розташування користувача в реальному часі, мережевий код девайсу, марку та модель смартфона.

Наприкінці фахівці зазначили, що додатки від іноземних розробників можуть зашкодити користувачам та національній безпеці країни. “Закони і правила ніколи не зупиняли кіберзлочинців”, – підсумували експерти.