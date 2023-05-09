Представлені POCO F5 та POCO F5 Pro – можливо, найцікавіші смартфони року

Xiaomi сама втомилася мучити нас очікуваннями і представила POCO F5 і POCO F5 Pro раніше терміну – смартфони вже дебютували в ОАЕ , а глобальний реліз пройшов сьогодні, 9 травня. Нам же краще – тепер можна смакувати рендери та технічні характеристики смартфонів. Але ми з вами в темі, і вже давно про новинки знаємо все!

POCO F5

Xiaomi сьогодні офіційно презентувала смартфон Poco F5 Pro. Він побудований на однокристальній платформі Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 і тому є топовою моделлю у сімействі. Інші показники теж лише на рівні.

Наприклад, Poco F5 Pro став першою моделлю в серії з екраном AMOLED роздільною здатністю 3200 х 1440 пікселів. Кадрова частота дисплея становить 120 Гц, діагональ – 6,67 дюйма. Захист екрану забезпечує загартоване скло Gorilla Glass 5, сканер відбитків пальців – підекранний.

У головній камері три модулі. Основний – з 64-мегапіксельним сенсором Omnivision OV64B та ширококутним об’єктивом із шести пластикових елементів та з діафрагмою F/1,8. Другий модуль – з 8-мегапіксельним сенсором та надширококутним об’єктивом, третій (для зйомки макро) – з 2-мегапіксельним датчиком. У камері реалізовано комбіновану систему стабілізації — оптичну та електронну. Фронтальна камера – з 16-мегапіксельним сенсором та підтримкою трансляції відео Full HD.

Poco F5 Pro отримав велику систему охолодження — з камерою випаровування площею 5000 мм2, але загальна площа більше за рахунок декількох шарів графітового матеріалу. Загалом ефективність системи відведення тепла збільшено на 15% порівняно з попередніми смартфонами Poco серії F.

Місткість акумулятора пристрою склала 5160 мА·год, підтримується провідна зарядка потужністю 67 Вт і бездротова потужністю 30 Вт. Як ОС виступає Android 13 з інтерфейсом MIUI 14.

В ОАЕ, де і дебютував Poco F5 Pro, апарат представлений двома кольорами (чорним та білим) та трьома конфігураціями пам’яті (8/256, 12/256 та 12/512 ГБ). В офіційному на магазині на Aliexpress за новинку просять 918 євро.

Poco F5

Лінійка смартфонів Poco сьогодні поповнилася очікуваною моделлю Poco F5. Чутки говорили, що під цим позначенням Xiaomi виведе на міжнародний ринок Redmi Note 12 Turbo, який буквально підірвав найсвіжіший рейтинг AnTuTu – все так і вийшло. Тепер найпотужніший субфлагман у світі вийшов за межами Китаю.

Poco F5 у плані характеристик нічим не відрізняється від Redmi Note 12 Turbo. Він побудований на SoC Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, має 8 або 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ флеш-пам’яті.

Плоский екран AMOLED з діагоналлю 6,67 дюйма, кадровою частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full HD. Основна камера – з датчиками роздільною здатністю 64, 8 та 2 Мп (у головному модулі є оптична стабілізація), фронтальна камера – 16-мегапіксельна.

Poco наголошує на тому, що F5 вийшов досить тонким і легким: маса становить 181 грам, товщина – 7,9 мм. При цьому ємність акумулятора склала пристойні 5000 мА год, він підтримує зарядку потужністю 67 Вт. Серед інших особливостей новинки – Android 13 з інтерфейсом MIUI 14, чіп NFC, ІЧ-випромінювач, адаптер Bluetooth 5.3. Даних про ціни поки що немає – вартість новинки буде оголошено завтра.

Новинка вже доступна на Aliexpress за трохи більше ніж 800 євро.