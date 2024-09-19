Пауербанк для холодильника може забезпечити до 60 годин роботи без світла

Портативні домашні зарядні станції давно не новинка. Проте виробники продовжують експериментувати і випускати нові, більш спеціалізовані гаджети. Так, наприклад, стартап BioLite запустив на майданчику Kickstarter новий продукт – пауербанк для холодильника. Він заснований на літій-залізо-фосфатних акумуляторах, має модульну конструкцію і здатний забезпечити безперебійну роботу холодильника до 60 годин.

Пауербанк від BioLite “упакований” у тонкий корпус, завдяки чому його можна розмістити в будь-якому місці навіть в умовах обмеженого простору. Наприклад, модулі резервного живлення з легкістю вдасться встановити на верхній частині холодильника або прямо за ним, у кухонному гарнітурі. Варто зазначити, що принцип роботи пристрою більше нагадує джерело безперебійного живлення (ДБЖ), тобто він під’єднується до розетки і живить холодильник тільки під час відсутності електрики в мережі.

Ємність одного модуля пауербанка досягає 1,5 кВтг, а його габарити становлять 7,1 см завтовшки і 74 см заввишки при вазі від 15 до 18 кг. Всього ж можна зібрати систему з декількох елементів Backup Extend загальною продуктивністю до 9 кВтг. Повідомляють, що акумулятора ємністю 3 кВтг (пара елементів) достатньо для того, щоб живити холодильник об’ємом 0,5 м³ протягом 60 годин, а 0,75 м3 – до 30 годин.

Крім того, джерело безперебійного живлення можна застосовувати і для іншої побутової техніки з максимальною потужністю споживання до 1800 Вт. Це ідеальний вибір для забезпечення безперебійної роботи комп’ютера, телевізора або освітлення в кімнаті.