Фінляндія буде відстежувати телефони росіян

Прикордонна служба Фінляндії здійснюватиме радіотехнічний моніторинг на кордоні з Росією, який дасть змогу відстежувати мобільні телефони як усередині держави, так і на російській території. Про це повідомляє державна телерадіокомпанія Yle.

За інформацією компанії, проведення моніторингу здійснюватимуть для оцінки міграції. Таким чином прикордонники зможуть відстежувати, в якому місці і скільки людей намагаються перетнути кордон. Однак, як стверджує ЗМІ, співробітники прикордонної служби не зможуть перехоплювати повідомлення або ідентифікувати користувачів мобільних телефонів.

Прикордонна служба Фінляндії почне таку роботу після отримання необхідного обладнання, зазначає компанія.

До цього глава міноборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що питання про відкриття КПП на кордоні Фінляндії та Росії перебуває в межах юрисдикції фінського міністерства внутрішніх справ. Так він відповів на запитання про можливе відкриття кордону з РФ уже восени.