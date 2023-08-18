Кращі смартфони серпня до 11 тисяч гривень

Редакція порталу Gizchina склала список із п’яти найкращих смартфонів серпня, вартість яких не перевищує $300 (близько 11 тисяч гривень).

Відкриває добірку Redmi Note 12 Turbo, який отримав потужний чіп Snapdragon 7+ Gen 2, 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. У ньому встановлено основну камеру на 64 Мп і акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт.

За ним іде Vivo T2x на базі MediaTek Dimensity 1300 у модифікації 8/128 ГБ. Смартфон також може запропонувати IPS-екран на 6,58 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ і частотою 144 Гц. Пристрій може похвалитися акумулятором на 6000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 44 Вт і основною камерою з роздільною здатністю 50 Мп.

На третьому місці опинився Moto G Stylus 5G 2023, який має комплектний стилус, чіп Snapdragon 6 Gen 1, 6 ГБ ОЗП і 256 ГБ сховища. У ньому використовується 6,6-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення зображення 120 Гц. Основна камера представлена сенсором на 50 Мп, а акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує зарядку за скромної потужності всього 20 Вт.

У список найкращих смартфонів серпня також потрапили Poco X5 Pro 5G і протиударний Blackview BV9300, захищений за військовими стандартами.