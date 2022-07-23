Cadillac готує електрокар прямо з вулиць CyberPunk 2077

Електрична революція, що відбувається прямо на наших очах, змусила виробників зробити вибір на користь стилістично сміливіших автомобілів. Cadillac Celestiq – гарний приклад.





Концерн General Motors представив повністю електричну модель Cadillac Celestiq, яка доречно виглядала б на дорогах Найт Сіті із гри CyberPunk 2077. Показаний автомобіль – це демо-версія, але компанія обіцяє запустити її у виробництво вже у 2023 році. Фінальний варіант варіант може отримати деякі зміни, але основні риси проекту буде збережено.

Cadillac Celestiq це преміальний автомобіль, який складе конкуренцію Rolls-Royce та Bentley. Його ціна буде близько 300 000 $ , так що лише деякі зможуть дозволити собі цю американську розкіш.

Інтер’єр Celestiq також можна було б знайти в одному з автомобілів CyberPunk 2077. Тут є величезний 55-дюймовий екран на панелі приладів, і кожен пасажирів ззаду теж отримає свій дисплей.

Cadillac Celestiq стане першим автомобілем, оснащеним новою системою допомоги водієві GM Ultra Cruise, яка за заявою виробника охоплює 95% небезпечних ситуацій на дорозі. Крім того, на борту буде платформа Snapdragon Ride, розроблена Qualcomm, яка має забезпечити величезну обчислювальну потужність мультимедійної системи.

Кожен Cadillac Celestiq збиратиметься вручну

Американці мають намір виготовляти 500 люксових електромобілів на рік. Кожна деталь Celestiq збиратиметься вручну, і клієнти отримають розширені можливості персоналізації інтер’єру авто.

Cadillac Celestiq дебютує на ринку у 2023 році. Сподіваємося, що він не зазнає кардинальних змін і залишиться схожим на цю вражаючу демонстраційну модель.