Українцям назвали простий спосіб захиститися від шахрайства із SIM-картками

Експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай порадив українцям міняти заводські PIN-коди SIM-карток для захисту від шахрайства.

«Один із найпростіших і найшвидших способів убезпечити себе — встановити власний пін-код через налаштування телефону. <..> Це надасть додатковий рівень захисту та ускладнить несанкціонований доступ до ваших даних у разі, якщо сім-картка опиниться в руках шахраїв внаслідок крадіжки або втрати смартфона», – заявив він.

За словами Шарлая, отримання сім-картки без PIN-коду не дозволить шахраям використовувати її для зламу їхніх акаунтів.