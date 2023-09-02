Українцям назвали простий спосіб захиститися від шахрайства із SIM-картками

Експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай порадив українцям міняти заводські PIN-коди SIM-карток для захисту від шахрайства.
«Один із найпростіших і найшвидших способів убезпечити себе — встановити власний пін-код через налаштування телефону. <..> Це надасть додатковий рівень захисту та ускладнить несанкціонований доступ до ваших даних у разі, якщо сім-картка опиниться в руках шахраїв внаслідок крадіжки або втрати смартфона», – заявив він.
За словами Шарлая, отримання сім-картки без PIN-коду не дозволить шахраям використовувати її для зламу їхніх акаунтів.
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