Apple представляє iPhone 13. Головне

Сьогодні в 20 годин по Києву буде проходити перша осіння презентація Apple, на якій компанія покаже нові смартфони лінійки iPhone 13.





Коротко перерахуємо всі основні характеристики моделей. По-перше, їх буде чотири – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

По-друге, їх екрани отримають частоту оновлення 120 Гц і режим Always-On Display.

По-третє, вони можуть подорожчати – через дефіцит чіпів і через збільшення обсягів пам’яті в моделях Pro і Pro Max. За даними інсайдерів, iPhone 13 mini буде коштувати від 850 доларів, iPhone 13 – від 970 доларів, iPhone 13 Pro – від 1310 доларів, а iPhone 13 Pro Max – від 1430 доларів.

Версії iPhone 13 Pro і Pro Max з 1 Тб пам’яті коштуватимуть більше 2000 доларів, вважають інсайдери.

По-четверте, камера навчиться знімати відео в портретному режимі, отримає режим високого розширення ProRes.

По-п’яте, дизайн лінійки iPhone 13 залишиться незмінним: передня і задня поверхні рівні, без заокруглень, чітко окреслені бічні грані в стилі iPhone 5S / SE. Чубчик нагорі екрану стане менше.

По-шосте, в нових флагмани з’явиться підтримка супутникового зв’язку. Вона буде працювати з обмеженнями, дозволяючи відправити повідомлення або зробити короткий дзвінок в екстреному випадку.

Презентація під назвою “Включення з Каліфорнії” почнеться о 20 годині, подивитися її можна на сайті Apple .