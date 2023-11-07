Лідери жовтня: три найвищопродуктивніших смартфона

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували жовтневий рейтинг продуктивності, в якому представлені смартфони, доступні на глобальному ринку.
Найпотужнішим смартфоном було визнано OnePlus Ace 2 Pro, який набрав 1,64 млн балів. За ним слідують геймерські Red Magic 8 Pro+ (1,63 млн) і Asus ROG Phone 7 (1,6 млн). Четверте і п’яте місця розподілилися між Xiaomi 13 (1,55 млн) і Xiaomi 3 Pro (1,54 млн). Причому Pro-версія поступається базовій на 11 тис. балів.
Аналогічна картина спостерігається у Samsung Galaxy S23+ (1,53 млн) і Galaxy S23 Ultra (1,53 млн), які посіли шосте і сьоме місця відповідно. Різниця між S23+ і Ultra склала майже 9 тис. балів на користь S23+.
З восьмого по десяту позиції розташувалися Xiaomi 13T Pro (1,49 млн), Samsung Galaxy S23 (1,48 млн) і Redmi K60 Ultra (1,47 млн).
Жовтневий топ складається здебільшого з пристроїв із чипом Snapdragon 8 Gen 2 за винятком Xiaomi 13T Pro і Redmi K60 Ultra, які отримали MediaTek Dimensity 9200+.
Глобальний топ разюче відрізняється від китайського, що публікувався раніше. Так, перше і друге місця в ньому посіли Xiaomi 14 і 14 Pro на базі новітнього чипа Snapdragon 8 Gen 3. Їхня середня оцінка склала 1,9 млн балів.
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