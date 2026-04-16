Несподівано: GoPro увірвалася у світ 8K-зйомки на професійному рівні

Бренд GoPro випустив лінійку екшн-камер Mission 1 Series, до якої увійшли Mission 1, Mission 1 Pro та Mission 1 Pro ILS. Усі камери отримали 1-дюймовий сенсор на 50 Мп та новий процесор GP3, виготовлений за 5-нм технологічним процесом. Завдяки пікселям розміром 1,6 мкм і об’єднанню до 3,2 мкм камери забезпечують до 14 ступенів динамічного діапазону і помітно краще знімають у темряві.

Основна ставка в серії Mission 1 зроблена на відео: старші версії записують у роздільній здатності 8K до 60 fps, 4K до 240 fps і до 960 fps у 1080p короткими серіями. Базова модель трохи простіша — вона знімає в 8K/30 fps і 4K/120 fps. Є підтримка Open Gate 4:3 для гнучкого кадрування, 10-бітний колір, HLG HDR і GP-Log2 для постобробки. Бітрейт досягає 240 Мбіт/с, а синхронізація таймкоду спрощує багатокамерні зйомки.

Автономність теж покращили: з батареєю Enduro 2 камери працюють понад 5 годин у 1080p/30 fps і понад 3 години у 4K/30 fps. Запис звуку забезпечують чотири мікрофони з шумозаглушенням і навіть з підтримкою 32-бітного формату float. Є Bluetooth 5.3 для зовнішніх мікрофонів і серійна зйомка фото до 60 fps у 50 Мп RAW.

Корпуси камер захищені від потрапляння вологи і дозволяють використовувати пристрої на глибині до 20 м без боксу і до 60 м з кейсом. Версія PRO ILS виділяється змінним байонетом мікро 3/4, що перетворює її майже на кінокамеру.

Ціни оголосять трохи пізніше, а продажі стартують 28 травня.