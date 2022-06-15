Презентація Samsung Galaxy Z Fold 4 відбудеться у серпні – оновлена розкладачка інтригує

Ресурс Geekbench оприлюднив перші дані про довгоочікуваний розкладний смартфон нового покоління. Samsung Galaxy Z Fold 4 стане потужнішим та швидшим, а місце згинання взагалі не буде помітним.





Апаратною основою пристрою слугуватиме популярний чіпсет Snapdragon 8+ Gen 1 – флагманський процесор зі значним запасом потужності та достатньою енергоефективністю. Як і Samsung Galaxy Z Flip 4, він матиме лише одну конфігурацію ОЗП – 12 ГБ, проте накопичувач буде доступний місткістю від 256 до 1024 ГБ.

Внутрішній дисплей отримає діагональ у 7,8 дюйма, а зовнішній матиме 6,2 дюйма. Обидва з них наділять частотою оновлення кадрів у 120 Гц та значною роздільною здатністю.

Основній камері прогнозують роздільну здатність у 50, 12 та 12 мегапікселів. Об’єктиви будуть представлені світлосильним, ширококутним та телефото модулем. Фронтальних камер передбачено дві: зовні 10 Мп та з середини 16 Мп.

Samsung Galaxy Z Fold 4 має зменшену вагу та максимальний стандарт захисту від вологи та пилу. Працюватиме смартфон під керуванням операційної системи Android 12 з далекоглядними перспективами оновлення ПЗ.

Батарея новинки також покращила показники: маючи ємність в 4400 мАг, вона поділена на дві частини, щоб прискорити зарядку пристрою та зробити її більш безпечною.

Нагадаємо, що нещодавнє тестування довговічності місця згинання Samsung Galaxy Z Fold 3 показало, що механізм витримує більш ніж 400 тисяч циклів. Тож навіть за активної експлуатації розкладний смартфон бездоганно працюватиме понад п’ять років.

Офіційна презентація смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4 відбудеться в серпні. Вартість розкладного флагмана поки що не розкривається, але на прикладі попередніх моделей треба очікувати ціну від 1000 доларів і більше.

Одночасно з ним шанувальникам покажуть і Samsung Galaxy Z Flip 4 – найпотужнішу та найсучаснішу розкладачку. Смартфон матиме схожий набір характеристик, але інший принцип розгортання. Galaxy Z Flip став популярним серед шанувальників компактних смартфонів з прогресивними можливостями.