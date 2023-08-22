Samsung готує 440-мегапіксельні камери для смартфонів

Компанія Samsung не тільки виробляє смартфони, але й робить багато комплектуючих, які також постачає своїм конкурентам. Корейці найбільш активні в області дисплеїв, процесорів, пам’яті та фотоматриць. Саме Samsung привчила нас до камер з високою роздільною здатністю, 50 МП і більше, аж до 200 МП у S23 Ultra. Але повідомляється, що це ще не межа. Підрозділ, що відповідає за фоточіпи, зараз працює над новими датчиками з роздільною здатністю до 440 мегапікселів.

Інформатор Revegnus стверджує, що Samsung розробляє нові датчики ISOCELL із надвисокою роздільною здатністю. У другій половині 2024 року до серійного виробництва мають надійти такі моделі:

ISOCELL GN6 з роздільною здатністю 50 мегапікселів (розмір пікселя 1.6 мкм)

ISOCELL HP7 з роздільною здатністю 200 мегапікселів (розмір пікселя 0.6 мкм)

ISOCELL HU1 з роздільною здатністю 440 мегапікселів

Крім них, корейці працюють над сенсором на 320 МП, назву якого ми поки що не знаємо, але є припущення про його використання у флагмані Samsung Galaxy S26 Ultra, до прем’єри якого залишилося ще два з половиною роки.

А в яких смартфонах Samsung хоче застосувати решту матриць? Ситуація поки що не зрозуміла. Інсайдер заявляє, що ISOCELL HP7 був призначений для Galaxy S25 Ultra, але від його використання відмовилися через високу вартість. Тому сенсор, мабуть, дебютує у смартфонах конкурентів. Те саме стосується і 50-мегапіксельної камери ISOCELL GN6, яка повинна сподобатися китайським виробникам смартфонів. За словами Revegnus, це буде датчик із фізичним розміром 1″, який складе конкуренцію Sony IMX989.

Ще менше відомо про 440-мегапіксельний ISOCELL HU1. Цей датчик може використовуватися як у смартфонах (логічно припустити, що китайцями, які ласі на цифри), так і в розумних автомобілях з функцією автономного водіння.