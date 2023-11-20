Українцям пояснили, як не зламати смартфон на холоді

Холодна погода може негативно позначитися на роботі смартфона або планшета. Як зберегти гаджет у справному стані в зимовий період, GSMinfo розповів майстер з ремонту техніки Іван Гримало.

“Намагайтеся в прямому сенсі зігрівати ваш пристрій. Якщо ви перебуваєте на вулиці, краще тримати телефон у кишені. Якщо вам потрібно зробити дзвінок, за можливості, використовуйте Bluetooth-навушники”, – порадив експерт.

Екран та інші деталі смартфона стають через холод більш крихкими, тож вони можуть пошкодитися від удару чи падіння. Щоб запобігти цьому, можна придбати спеціальний термочохол, який створить теплову ізоляцію для пристрою. Також підійдуть будь-які тканинні, в’язані, замшеві чи синтетичні чохли, які триматимуть тепло всередині.

“За мінусової температури намагайтеся використовувати телефон або планшет по-мінімуму. Пристрої почуваються максимально комфортно за температури вище 0°C. Коли ж температура починає знижуватися, смартфон “гальмує”, а батарея швидко розряджається. Якщо перетримати гаджет на холоді, то він може зовсім відключитися”, – зазначає Гримало.

Також не рекомендується залишати пристрій у холодному автомобілі, оскільки тривалий вплив морозу може призвести до несправності технічних компонентів усередині гаджета.

При вході з холоду в тепле приміщення необхідно дати пристрою поступово нагрітися до кімнатної температури. Не рекомендується класти його на батарею або інші джерела тепла, оскільки це може спричинити утворення конденсату всередині гаджета.