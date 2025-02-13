Древню Radeon RX 580 протестували в Stalker 2 та інших іграх

8-річну відеокарту Radeon RX 580 протестували у 2025 році. Можливості легендарного 3D-прискорювача перевірив автор YouTube-каналу RandomGaminginHD.

Результати в 1080p:

Stalker 2 за найнижчих налаштувань – 33,8 fps.

Kingdom Come Deliverance 2 за низьких налаштувань – 60,6 fps.

Black Myth: Wukong за низьких налаштувань – 64,5 fps.

Call of Duty: Black Ops 6 за низьких налаштувань – 81,8 fps.

Cyberpunk 2077 за високих налаштувань і FSR – 64,8 fps.

Counter-Strike 2 за найнижчих налаштувань – 190,6 fps.

Fortnite за низьких налаштувань – 130,7 fps.

Red Dead Redemption 1 за ультраналаштувань – 70 fps.

Red Dead Redemption 2 за середніх налаштувань – 66,6 fps.

Marvel Rivals за найнижчих налаштувань – 66,7 fps.

Starfield за найнижчих налаштувань – 35,9 fps.

The Witcher 3 за високих налаштувань – 70 fps.

Висновок – незважаючи на вік, RX 580, як і раніше, хороша і дає змогу грати в більшість сучасних ігор.