Hardnews
Древню Radeon RX 580 протестували в Stalker 2 та інших іграх
8-річну відеокарту Radeon RX 580 протестували у 2025 році. Можливості легендарного 3D-прискорювача перевірив автор YouTube-каналу RandomGaminginHD.
Результати в 1080p:
- Stalker 2 за найнижчих налаштувань – 33,8 fps.
- Kingdom Come Deliverance 2 за низьких налаштувань – 60,6 fps.
- Black Myth: Wukong за низьких налаштувань – 64,5 fps.
- Call of Duty: Black Ops 6 за низьких налаштувань – 81,8 fps.
- Cyberpunk 2077 за високих налаштувань і FSR – 64,8 fps.
- Counter-Strike 2 за найнижчих налаштувань – 190,6 fps.
- Fortnite за низьких налаштувань – 130,7 fps.
- Red Dead Redemption 1 за ультраналаштувань – 70 fps.
- Red Dead Redemption 2 за середніх налаштувань – 66,6 fps.
- Marvel Rivals за найнижчих налаштувань – 66,7 fps.
- Starfield за найнижчих налаштувань – 35,9 fps.
- The Witcher 3 за високих налаштувань – 70 fps.
Висновок – незважаючи на вік, RX 580, як і раніше, хороша і дає змогу грати в більшість сучасних ігор.
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