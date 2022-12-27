Названо смартфон із кращою селфі камерою на ринку

Лабараторія DxOMark, що займається тестуванням смартфонів, дісталася фронтальної камери iPhone 14 Pro Max. За підсумками випробувань флагман Apple визнали найкращим смартфоном для селфі на ринку.

iPhone 14 Pro Max оснащений одинарною фронталкою на 12 МП. За сучасними мірками це не багато, деякі китайські конкуренти ставлять модулі з роздільною здатністю 20 і навіть 40 мегапікселів. Однак iPhone вміє записувати 4К@60fps відео, і пропонує автофокус, який рідко потрапляє у передні модулі.

У ході тестів експерти робили знімки в лабораторних умовах, вдома та на вулиці, з рук та з використанням штатива. За різних умов освітлення iPhone 14 Pro Max показав себе чудово. Він оновив 2 рекорди з якості фотографій, і 3 – зйомки відео. При фотографуванні апарат став найкращим за підбором експозиції та якістю розмиття заднього фону. Відео вдалося записати з найкращою експозицією, кольоропередачею та стабілізацією.

DxOMark похвалила найточніше фокусування та високу деталізацію знімків. Apple провела колосальну роботу із софтом, тому в режимі «дістав і зняв» iPhone 14 Pro Max не має конкурентів серед Android пристроїв.

Щодо мінусів, головним недоліком селфі-камери стала надмірна кількість шумів при недостатньому освітленні. Крім того, іноді проскакують помилки з передачею відтінку шкіри та нестабільна різкість об’єктів.

За сумою набраних балів iPhone 14 Pro Max посів перше місце у своїй ціновій категорії та у глобальному рейтингу. Далі в трійці йдуть iPhone 14 Pro і Huawei Mate 50 Pro, проте в DxOMark зійшлися на думці, що флагман Apple фотографує трохи краще.