Українцям розповіли, чому смартфон швидше розряджається на морозі

Швидкої витрати акумулятора смартфона на морозі уникнути неможливо через хімічні реакції, що протікають в батареї. Про це GSMinfo розповів старший фахівець із тестування компанії Slaxico Юрій Шарлай.

«У тому, що заряд телефону на морозі сідає, загалом немає нічого дивного. Через зниження температури електроліту зменшується швидкість руху іонів та інтенсивність проходження хімічних реакцій. На практиці це виглядає так – при кімнатній температурі батарея має заряд 100%, а після потрапляння на вулицю та подальшого перебування на холоді падає до 80% і нижче, не рахуючи витрати енергії на живлення пристрою. Але втрата ємності літій-іонних акумуляторів на морозі є тимчасовим явищем», — запевнив експерт.

Щоб уникнути негативних наслідків для більшості літій-іонних акумуляторів, Шарлай рекомендує не перевищувати нижню температурну межу -20 градусів за Цельсієм при використанні гаджетів. За його словами, зарядка гаджета за негативних температур також негативно позначається на його батареї.

Чи можливо уникнути розряду на холоді? Ні. Це закони фізики та хімії, і їх варто враховувати під час експлуатації пристроїв», — сказав фахівець.