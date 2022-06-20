“Вбивця” Xiaomi та Samsung Galaxy. Який молодий китайський бренд набирає популярності з мега-швидкістю

Цікаву статистику опублікувала дослідницька фірма Counterpoint. Аналітики показали бренди, на чию частку припадає найбільша кількість проданих смартфонів у першому кварталі 2022 року. Загалом ринок деградує: з 5 провідних компаній 4 продали менше пристроїв, ніж за аналогічний період минулого року.





Найбільшу частку європейського ринку, як і раніше, займає Samsung. Позиції корейців похитнулися трохи – з 37% до 35%. А ось кількість проданих смартфонів упала аж на 16%. Друге місце зайняла фірма Apple, яка збільшила ступінь своєї присутності на ринку з 24% до 25%, але теж просіла за відвантаженими апаратами – 6%.

Замикає трійку лідерів Xiaomi. Частка її смартфонів на ринку знизилася з 19% до 14%, а постачання впало ще сильніше – на 36%. Четверте місце дісталося OPPO – 6% усіх проданих телефонів мають логотип цієї компанії. При цьому кількість проданих моделей зменшилася на 6%.

Єдиний бренд, який може занести собі перший квартал року до активу – Realme. Китайці збільшили частку присутності з 2% до 4%, а також продали на 67% смартфонів більше ніж минулого року. Солідно!