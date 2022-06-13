Коли світ побачить найдорожчий Xiaomi 12 Ultra та що в ньому вразить гаджетоманів

За останніми даними від авторитетних інсайдерів довгоочікуваний преміальний смартфон Xiaomi 12 Ultra буде офіційно представлено вже в липні. Серед приємних бонусів анонсують надміцний керамічний корпус, видатні можливості в галузі потужності та незрівнянну камеру, що не поступатиметься якістю зйомки навіть деяким дзеркальним камерам.





Від флагмана чекають неймовірної продуктивності, тож новинка з високою ймовірністю працюватиме під керівництвом оновленого флагманського процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1. Свіжий чіпсет гарантує потужність та швидкість смартфонові, а схильність флагманського заліза до перегріву компенсується великою охолоджувальною камерою.

На відміну від попередника, новинка не отримає маленького дисплея на тильній стороні пристрою, натомість матиме ще більший модуль камери. Його розробкою компанія займалась у партнерстві з визнаним виробником фотокомпонентів Leica. Xiaomi 12 Ultra стане дебютним девайсом від Xiaomi, який оснащений обладнанням від цього німецького бренду.

Смартфон отримає три надсучасних об’єктиви, в тому числі і перископну та надширококутну камеру. Фотоможливості – це найсильніший бік цієї моделі, тож виробник подбав про те, щоб камера смартфона Xiaomi 12 Ultra стала однією з найкращих на ринку.

Дисплей з технологією Amoled постачатиме для цієї моделі компанія Samsung. Це буде матриця з рекордною частотою оновлення у 165 Гц та високою роздільною здатністю.

Батарея на 5000 мАг заряджатиметься з потужністю у 100 Ватт, тобто повне відновлення енергії потребуватиме до 20 хвилин. Xiaomi 12 Ultra працюватиме на найактуальніших версіях Android та MIUI, а також матиме багаторічну програмну підтримку та своєчасне оновлення ПЗ.

Спираючись на торішній досвід, передбачимо, що цінник буде досить високим як для Xiaomi, але в лінійці Ultra досі ще не було моделі, яка б розчарувала справжніх гаджетоманів. Орієнтовна вартість базової версії складатиме близько тисячі доларів.