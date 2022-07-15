Китайці випустили процесор, який потужніший за чіпи Intel та AMD

Китайський торговий гігант Alibaba розробив власні процесори Yitan 710, які є напрочуд ефективними. Нові чіпи оснащені аж 128 ядрами і за швидкістю обробки деяких обчислень можуть перевершити навіть потужні чіпи AMD Epyc 7773X. Давайте подивимося, чим можуть похвалитися ці чіпи і чому їх можливості настільки важливі.





Процесор T-Head Yitian 710, який доступний на хмарній платформі Alibaba, розроблений на основі архітектури нового покоління ARM v9, що підтримує, серед іншого, PCIe 5.0 і DDR5. У його випадку привертає увагу кількість ядер, адже їх аж 128 , що набагато більше, ніж у типових серверних процесорах x86. Чіп вже протестували і виявилося, що вражає не тільки кількість ядер, але і їх продуктивність.

China-Made 128-Core Arm Chip Takes Overall Performance Lead in Integer Workloads https://t.co/ncdEnVEcJV pic.twitter.com/iTH80OHv7k — Tom's Hardware (@tomshardware) July 14, 2022

Чіп тестували в наборі тестів SPEC CPU2017, де базовий результат для цілочисельних обчислень склав цілих 510 балів . Такі дані можуть мало що сказати без посилання на конкурентів, і тут все стає цікавим. Вже згаданий AMD Epyc 7773X , найшвидший чіп червоних, набрав 440 базисних пунктів, а Intel Xeon 8351N лише 266 балів. Таким чином, китайський процесор аж на 15 відсотків ефективніше, ніж продукт AMD .

Це важлива новина з точки зору ринку. Китайцям вдалося створити потужний процесор, призначений для хмарних обчислень, конкурувати з яким американським агрегатам буде складно. Однак окрема проблема полягає в тому, що Yitian 710 в основному добре справляється з цілочисельними обчисленнями і не є підходящим вибором, коли обчислення з плаваючою комою є ключовими. Тут без проблем виграють процесори AMD Epyc.