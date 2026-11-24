Китайські науковці провели дослідження, яке продемонструвало, наскільки сильно навіть незначні пошкодження спеціального покриття можуть впливати на радіолокаційну помітність бойових літаків. З’ясувалося, що втрата лише 10% радіопоглинального шару за певних умов майже вдвічі збільшує потужність відбитого сигналу. Результати мають особливе значення для винищувачів п’ятого покоління, зокрема китайського Chengdu J-20 та американського F-22 Raptor.

Як повідомляє South China Morning Post, експерименти проводили не на справжніх літаках, а на спеціально підготовлених зразках матеріалів, які імітують стелс-покриття.

Навіть невелике пошкодження різко збільшує відбиття сигналу

Для випробувань дослідники створили композитне покриття на основі карбонільного залізного порошку та силіконової смоли. Його нанесли шаром завтовшки один міліметр на пластини з титанового сплаву, після чого почали моделювати подряпини, стирання та відшарування матеріалу.

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Вимірювання проводили в діапазоні частот від 2 до 18 ГГц. Коли дослідники видалили 10% покриття, мінімальний рівень відбиття змінився з -12,73 до -9,78 дБ. Це відповідає збільшенню потужності відбитого мікрохвильового сигналу приблизно в 1,97 раза.

Цікаво, що звичайні подряпини виявилися значно менш небезпечними. Навіть пошкодження половини поверхні не спричиняло критичного погіршення характеристик, якщо основна товщина захисного шару залишалася незмінною.

Натомість повне відшарування покриття створювало значно серйозніші проблеми. Коли оголювався метал, він починав інтенсивніше відбивати електромагнітні хвилі. Додаткове розсіювання виникало на межах пошкоджених ділянок.

Що це означає для китайських J-20 та американських F-22

Дослідження підтверджує важливість регулярного обслуговування літаків, створених за технологією малопомітності. Навіть невеликі дефекти захисного шару потенційно можуть погіршувати їхню здатність залишатися непомітними для радарів.

Подібні проблеми вже привертали увагу у випадку американських F-22 Raptor, на фотографіях яких неодноразово помічали пошкодження спеціального покриття.

Водночас науковці наголошують, що результати лабораторного експерименту не можна безпосередньо переносити на реальні винищувачі. Точний склад захисних матеріалів J-20 та F-22 засекречений, а фактична радіолокаційна помітність літака залежить також від його форми, конструкції та кута опромінення.

Проте отримані дані демонструють, чому довговічність стелс-покриття залишається одним із ключових викликів для сучасної бойової авіації.