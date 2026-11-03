Понад 1000 км без підзарядки: для електромобілів створили акумулятор, який витримує нагрівання до 200 °C

Виробник акумуляторів Sunwoda продовжує випробування перспективної твердотільної батареї Xin Bixiao, яку розробляють для електромобілів нового покоління. Її головними перевагами мають стати висока щільність енергії, тривалий термін служби та підвищена безпека. За інформацією компанії, експериментальний елемент витримав нагрівання до 200 °C без займання, а його характеристики потенційно дозволять створювати електромобілі із запасом ходу понад 1000 кілометрів.

Розробку вперше представили ще у 2025 році, а тепер компанія повідомила про продовження випробувань спільно з автомобільними виробниками. Прототип уже пройшов перевірку конструкції та виробничих технологій, однак до масового використання в серійних машинах справа поки не дійшла.

Батарея витримала 200 °C без займання

Sunwoda Xin Bixiao використовує полімерний композитний твердий електроліт замість традиційного рідкого. Однією з особливостей конструкції став кремнієвий анод із нанорозмірними частинками, який дозволяє накопичувати більше енергії. Товщина електролітної мембрани становить лише 12 мікрометрів, що також допомагає підвищити енергетичну щільність акумулятора.

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Під час випробувань елемент ємністю 20 А·год продемонстрував щільність енергії понад 400 Вт·год/кг. За заявою виробника, він витримав понад 1200 циклів заряджання та розряджання за зовнішнього тиску менш ніж 1 МПа. Це важливо, оскільки деякі твердотільні акумулятори потребують значного механічного стискання для підтримання стабільного контакту між внутрішніми компонентами.

Особливу увагу привернули результати перевірки безпеки. Експериментальний акумулятор протягом 24 годин перебував у спеціальній камері за температури 200 °C, але, за даними Sunwoda, не загорівся та не почав диміти. Також компанія повідомила про успішне проходження випробувань на проколювання, механічне пошкодження та ударні навантаження. Водночас ці результати отримали на окремих акумуляторних елементах, а не на повноцінній батареї, встановленій в автомобілі.

Електромобілі зможуть проїжджати понад 1000 км

Завдяки високій щільності енергії нова технологія потенційно дозволить збільшити запас ходу електромобілів без суттєвого збільшення маси батареї. У Sunwoda вважають, що акумулятори такого типу можна використовувати в машинах, здатних долати понад 1000 км на одному заряді. Однак це поки розрахункова можливість, а не підтверджений результат випробувань серійного електромобіля.

Виробник також заявляє про збереження понад 80% початкової ємності після 1200 циклів. За сприятливих умов експлуатації такий ресурс може забезпечити понад десять років використання автомобіля. Проте фактична довговічність залежатиме від температурного режиму, швидкості заряджання та інших факторів, які ще потрібно перевірити в реальних умовах.

Sunwoda вже підготувала дослідну виробничу лінію з проєктною потужністю 0,2 ГВт·год на рік. У 2027 році компанія планує продовжити розробку другого покоління твердотільних батарей, які використовуватимуть сульфідний електроліт. Паралельно виробник працює над акумуляторами для електричної авіації зі щільністю енергії не менш ніж 450 Вт·год/кг.

Попри багатообіцяльні характеристики, терміни появи Xin Bixiao в серійних електромобілях залишаються невідомими. Компанії ще належить підтвердити безпеку та ресурс повноцінних батарейних блоків, а також довести можливість їхнього економічно вигідного масового виробництва.