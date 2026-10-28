Краш-тести виявили слабке місце популярних кросоверів: навіть дорогі моделі отримали найгірші оцінки

Американський інститут дорожньої безпеки IIHS перевірив популярні кросовери за посиленою методикою. Результати виявилися несподіваними навіть для автомобілів відомих брендів.

Чергові випробування Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS) показали, що деякі сучасні кросовери досі недостатньо захищають пасажирів заднього ряду. Серед перевірених автомобілів опинилися моделі Audi, Toyota, Chevrolet та Nissan. Попри хороші результати в інших дисциплінах, кілька машин отримали незадовільні оцінки під час фронтального зіткнення.

Проблеми виявили завдяки оновленій методиці краш-тестів, запровадженій у 2022 році. Вона передбачає удар на швидкості приблизно 64 км/год із перекриттям 40% передньої частини автомобіля. Головна відмінність від попередніх випробувань — додатковий манекен на задньому сидінні, який імітує невисоку дорослу людину або 12-річну дитину. Саме його захист став слабким місцем низки популярних моделей.

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Які автомобілі показали найгірші результати

Одним із найбільших розчарувань став Audi Q3 2026–2027 модельних років. Німецький кросовер отримав найнижчу оцінку Poor («погано») в оновленому фронтальному тесті. При цьому кузов автомобіля добре витримав удар, а захист водія залишився на високому рівні. Основні претензії експертів стосувалися системи утримання заднього пасажира та ризику травмування його грудної клітки.

Audi Q3 2026–2027

Аналогічний результат продемонстрував Chevrolet Trailblazer 2026 року. Експерти виявили недоліки в роботі ременів безпеки другого ряду, хоча міцність кузова та захист водія оцінили позитивно. Крім того, модель отримала низькі оцінки за ефективність автоматичного запобігання зіткненням з іншими автомобілями, а характеристики головного освітлення помітно відрізнялися залежно від комплектації.

Chevrolet Trailblazer (2026)

Toyota RAV4 нового покоління показала кращі результати, але також не змогла отримати найвищу оцінку. Звичайна гібридна версія заслужила Acceptable («прийнятно»), тоді як підзаряджуваний гібрид RAV4 Plug-In Hybrid отримав Marginal («посередньо»). В обох випадках основні зауваження знову стосувалися захисту пасажирів заднього ряду.

Toyota RAV4

Результати краш-тестів IIHS

Автомобіль Фронтальний удар із 40% перекриттям Бічний удар Audi Q3 (2026–2027) Погано Добре Chevrolet Trailblazer (2026) Погано Добре Toyota RAV4 Hybrid (2026) Прийнятно Добре Toyota RAV4 Plug-In Hybrid (2026) Посередньо Добре Nissan Kicks (2026–2027)* Добре Добре

Для Nissan Kicks наведено результат автомобілів, виготовлених після червня 2026 року, коли виробник змінив конструкцію задніх ременів безпеки.

IIHS використовує чотирирівневу шкалу оцінювання: Good («добре»), Acceptable («прийнятно»), Marginal («посередньо») та Poor («погано»). Таблиця показує результати саме випробувань на міцність і захист під час зіткнень, а не загальний рейтинг усіх систем безпеки автомобіля.

Один із виробників уже виправив проблему

На тлі невдалих результатів конкурентів цікавим прикладом став Nissan Kicks. Спочатку кросовер також отримав найнижчу оцінку в оновленому фронтальному тесті. Однак після аналізу результатів компанія Nissan доопрацювала задні ремені безпеки, змінивши їхню конструкцію для ефективнішого утримання пасажирів під час зіткнення. Повторні випробування автомобілів, виготовлених після червня 2026 року, показали суттєве покращення.

У результаті Nissan Kicks отримав найвищу оцінку Good та заслужив нагороду Top Safety Pick 2026. Водночас ця відзнака поширюється лише на автомобілі, випущені після відповідних конструктивних змін. Приклад Nissan демонструє, що навіть без масштабної модернізації кузова виробники можуть значно покращити безпеку пасажирів завдяки доопрацюванню систем утримання.

Експерти IIHS наголошують, що низька оцінка в одному випробуванні не означає, що автомобіль загалом небезпечний. Більшість перевірених моделей добре захистили водіїв і продемонстрували високу міцність кузова. Однак результати підтверджують, що задні сидіння залишаються проблемною зоною навіть у сучасних автомобілях із численними електронними системами безпеки.

Важливо також враховувати, що IIHS випробовує автомобілі для американського ринку. Їхня конструкція, обладнання та системи безпеки можуть відрізнятися від версій, які продаються в Європі та Україні, тому результати не завжди можна безпосередньо переносити на всі комплектації конкретної моделі.