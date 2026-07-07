500 км запасу ходу і 400 кВт зарядка: Bentley розкрила деталі електричного Torcal

Bentley нарешті розкрила назву свого довгоочікуваного новачка — Torcal стане четвертою модельною лінійкою британської марки, приєднавшись до Continental GT, Flying Spur та Bentayga. І це не просто новий SUV — це перший повністю електричний автомобіль в історії компанії.

Звідки назва і що це за автомобіль

Як і Bentayga, Bacalar чи Batur, назва Torcal відсилає до унікального природного місця — вапнякового масиву El Torcal de Antequera в Андалусії, сформованого мільйонами років ерозії. Додатковий сенс закладено й на рівні мови: слово “torcal” походить від латинського “torquere” — “крутити”, того ж кореня, що й англійське “torque” (крутний момент) — доволі промовиста гра слів для електромобіля.

Torcal стане розкішним SUV довжиною близько 5 метрів — дещо компактнішим за бензинову Bentayga, яка в довгобазній версії сягає 5,1–5,3 метра. Зовнішність новинки поки що ретельно приховують: офіційно показали лише фрагмент задньої частини кузова. Відомо, що стилістично Torcal орієнтуватиметься на концепт-кар EXP 15, представлений торік, натхненням для якого, своєю чергою, слугував легендарний триместний Bentley Speed Six 1930 року, відомий як “Блакитний потяг” (Blue Train).

Салон обіцяють витримати в фірмовому розкішному стилі Bentley, але водночас максимально сучасному — не виключено, що з’явиться великий вигнутий екран.

Технічна база — Porsche Cayenne Electric

За інформацією видання Autocar, новий Bentley Torcal технічно спорідненй з електричним Porsche Cayenne Electric — обидва бренди входять до групи Volkswagen. Це означає акумулятор ємністю 113 кВт·год, підтримку швидкої зарядки постійним струмом до 400 кВт та запас ходу близько 500 км у змішаному циклі.

Чи отримає Torcal характеристики топової версії Cayenne Electric Turbo (1156 к.с. з функцією overboost та 1500 Нм) — поки невідомо, але на брак динаміки скаржитися точно не доведеться.

Коли чекати на прем’єру

Світова прем’єра Bentley Torcal запланована на 23 вересня 2026 року. Спочатку модель мала дебютувати ще у 2025-му, але Bentley відклав запуск через нижчий, ніж очікувалося, інтерес до розкішних електромобілів — компанія, як і низка інших виробників, переглянула стратегію й відмовилась від планів повного переходу на електротягу до 2030 року.