500 км запаса хода и зарядка мощностью 400 кВт: Bentley раскрыла подробности об электромобиле Torcal

Bentley наконец-то раскрыла название своей долгожданной новинки — Torcal станет четвертой модельной линейкой британской марки, пополнив ряды Continental GT, Flying Spur и Bentayga. И это не просто новый SUV — это первый полностью электрический автомобиль в истории компании.

Откуда взялось это название и что это за автомобиль

Как и Bentayga, Bacalar или Batur, название Torcal отсылает к уникальному природному месту — известняковому массиву Эль-Торкаль-де-Антекера в Андалусии, сформированному миллионами лет эрозии. Дополнительный смысл заложен и на языковом уровне: слово «torcal» происходит от латинского «torquere» — «крутить», того же корня, что и английское «torque» (крутящий момент) — довольно красноречивая игра слов для электромобиля.

Torcal станет роскошным внедорожником длиной около 5 метров — немного компактнее бензиновой Bentayga, длина которой в длиннобазной версии составляет 5,1–5,3 метра. Внешний вид новинки пока тщательно скрывают: официально показали лишь фрагмент задней части кузова. Известно, что стилистически Torcal будет ориентироваться на концепт-кар EXP 15, представленный в прошлом году, вдохновением для которого, в свою очередь, послужил легендарный трёхместный Bentley Speed Six 1930 года, известный как «Голубой поезд» (Blue Train).

Салон обещают выполнить в фирменном роскошном стиле Bentley, но при этом максимально современном — не исключено, что в нём появится большой изогнутый экран.

Техническая база — Porsche Cayenne Electric

По информации издания Autocar, новый Bentley Torcal технически схож с электромобилем Porsche Cayenne Electric — оба бренда входят в группу Volkswagen. Это означает аккумулятор емкостью 113 кВт·ч, поддержку быстрой зарядки постоянным током до 400 кВт и запас хода около 500 км в смешанном цикле.

Будет ли Torcal обладать характеристиками топовой версии Cayenne Electric Turbo (1156 к.с. с функцией overboost и 1500 Нм) — пока неизвестно, но на недостаток динамики жаловаться точно не придется.

Когда ожидается премьера

Мировая премьера Bentley Torcal запланирована на 23 сентября 2026 года. Изначально модель должна была дебютировать ещё в 2025-м, но Bentley отложил запуск из-за более низкого, чем ожидалось, интереса к роскошным электромобилям — компания, как и ряд других производителей, пересмотрела стратегию и отказалась от планов полного перехода на электротягу к 2030 году.