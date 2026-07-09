BYD разрабатывает электроседан с запасом хода более 1000 км

Китайская компания BYD готовит к запуску новый флагманский седан Da Han. Автомобиль уже заметили на дорогах Китая без камуфляжа, что может свидетельствовать о приближении официальной премьеры.

Новинка должна стать более крупной и дорогой моделью в линейке Han. По предварительным данным, модель будет предлагаться в двух вариантах: полностью электрическом и подключаемом гибриде. Главная интрига — заявленный запас хода электрической версии, который может достигать 1008 км по китайскому циклу CLTC.

Что известно о дизайне и размерах

На снимках автомобиль представлен в красном цвете с белыми передними стойками и крышей. Седан получил обтекаемый кузов, тонкие фары, цельный задний фонарь, полускрытые дверные ручки и активный воздухозаборник.

Особое внимание привлекает лидар на крыше. Это означает, что BYD Da Han может быть оснащён системой помощи водителю DiPilot 5.0 с функциями полуавтоматического движения на трассах и в городе.

По размерам Da Han будет очень большим седаном. Его длина составляет 5256 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1510 мм, а колесная база — 3130 мм. Для сравнения: автомобиль на 66 мм длиннее стандартного Mercedes-Benz S-Class.

Какие версии готовятся

Базовая электрическая версия будет оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 370 кВт, или 496 к.с. Также ожидается полноприводная модификация с двумя двигателями суммарной мощностью 570 кВт, то есть 764 к.с.

Запас хода заднеприводной версии заявлен на уровне до 1008 км. Полноприводная версия должна проходить до 880 км. В то же время стоит помнить, что китайский цикл CLTC обычно более оптимистичен, чем европейский WLTP, поэтому в реальных условиях показатели могут быть ниже.

BYD Da Han также должен получить батарею Blade второго поколения. Ранее сообщалось, что такая батарея способна заряжаться с 10 до 97 % примерно за 9 минут. Кроме того, седану приписывают полноуправляемое шасси и активную подвеску.

Будет и гибридная версия

Помимо электромобиля, BYD готовит версию Da Han с подключаемым гибридным приводом. Она будет оснащена 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 154 к.с. и электродвигателем мощностью 268 к.с.

Гибридная версия будет оснащена LFP-аккумулятором емкостью 54,489 кВт·ч. На электротяге такой седан сможет преодолевать до 470 км по китайскому циклу.

Ожидается, что BYD Da Han будет ориентирован на сегмент стоимостью около 300 тыс. юаней, или примерно 44 тыс. долларов. Для Китая это уровень крупных электроседанов бизнес-класса, где конкуренция в последние годы резко усилилась.

Пока нет информации о том, появится ли Da Han за пределами Китая. Но если BYD решит вывести эту модель на международные рынки, она может стать серьёзным конкурентом для крупных электроседанов благодаря сочетанию запаса хода, мощности и быстрой зарядки.