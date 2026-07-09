BYD готує електричний седан із запасом ходу понад 1000 км

Китайська BYD готує до запуску новий флагманський седан Da Han. Автомобіль уже помітили на дорогах Китаю без камуфляжу, що може свідчити про наближення офіційної прем’єри.

Новинка має стати більшим і дорожчим представником лінійки Han. За попередніми даними, модель запропонують у двох варіантах: повністю електричному та plug-in hybrid. Головна інтрига — заявлений запас ходу електричної версії, який може сягати 1008 км який може за китайським циклом CLTC.

Що відомо про дизайн і розміри

На знімках автомобіль показали у червоному кольорі з білими передніми стійками та дахом. Седан отримав обтічний кузов, тонкі фари, суцільний задній ліхтар, напівприховані дверні ручки й активний повітрозабірник.

Окремо увагу привертає лідар на даху. Це означає, що BYD Da Han може отримати систему допомоги водієві DiPilot 5.0 з функціями напівавтоматичного руху на трасах і в місті.

За розмірами Da Han буде дуже великим седаном. Його довжина становить 5256 мм, ширина — 1999 мм, висота — 1510 мм, а колісна база — 3130 мм. Для порівняння, автомобіль на 66 мм довший за стандартний Mercedes-Benz S-Class.

Які версії готують

Базова електрична версія отримає один електромотор на задній осі потужністю 370 кВт, або 496 к.с. Також очікується повнопривідна модифікація з двома моторами сумарною потужністю 570 кВт, тобто 764 к.с.

Запас ходу задньопривідної версії заявлений на рівні до 1008 км. Повнопривідний варіант має проїжджати до 880 км. Водночас варто пам’ятати, що китайський цикл CLTC зазвичай оптимістичніший за європейський WLTP, тому в реальних умовах показники можуть бути нижчими.

BYD Da Han також має отримати батарею Blade другого покоління. Раніше повідомлялося, що така батарея здатна заряджатися з 10 до 97% приблизно за 9 хвилин. Крім того, седану приписують повнокероване шасі та активну підвіску.

Буде і гібридна версія

Окрім електромобіля, BYD готує plug-in hybrid версію Da Han. Вона отримає 1,5-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 154 к.с. та електромотор на 268 к.с.

Гібридна модифікація матиме LFP-батарею ємністю 54,489 кВт·год. На електротязі такий седан зможе проїжджати до 470 км за китайським циклом.

Очікується, що BYD Da Han буде орієнтований на сегмент близько 300 тис. юанів, або приблизно 44 тис. доларів. Для Китаю це рівень великих електричних седанів бізнес-класу, де конкуренція останніми роками різко посилилася.

Поки що немає інформації, чи з’явиться Da Han за межами Китаю. Але якщо BYD вирішить вивести модель на міжнародні ринки, вона може стати серйозним конкурентом для великих електричних седанів завдяки поєднанню запасу ходу, потужності та швидкої заядки.