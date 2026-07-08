Штучний інтелект почали використовувати для перевірки авто просто під час руху

Штучний інтелект дедалі активніше виходить за межі чат-ботів і генерації зображень. Тепер він допомагає правоохоронцям перевіряти автомобілі ще під час руху, аналізуючи дані в режимі реального часу та визначаючи, які транспортні засоби варто зупинити для детальної перевірки.

Однією з перших такі технології почала впроваджувати Іспанія. Там дорожні служби використовують мобільні комплекси на базі ШІ, які можуть перевіряти транспортні засоби ще до їхньої зупинки. Нове обладнання має допомогти швидше виявляти автомобілі, що можуть порушувати правила або мати технічні несправності.

Йдеться про мобільні комплекси, які можна встановлювати у службових автомобілях. Вони поєднують камери, розпізнавання номерних знаків, програмне забезпечення на базі ШІ та технологію DSRC — бездротовий обмін даними на короткій відстані.

Як працює система

Технологія DSRC дозволяє зчитувати інформацію з транспортного засобу без його зупинки. У випадку вантажівок і автобусів система може дистанційно перевіряти дані тахографа: час роботи водія, обов’язкові перерви та періоди відпочинку.

Камери DSRC для дистанційного керування транспортними засобами в Іспанії

Паралельно камери розпізнають номерні знаки, а програмне забезпечення звіряє інформацію з базами даних. Так можна швидко перевірити, чи має транспортний засіб чинне страхування, актуальний техогляд і чи немає ознак порушень.

Штучний інтелект аналізує інформацію в реальному часі й допомагає службам визначити, які саме авто варто зупинити для детальнішої перевірки. Це має зменшити кількість випадкових зупинок і зробити контроль більш точним.

Кого перевірятимуть першими

Насамперед нова система орієнтована на вантажівки та автобуси. Причина — контроль часу роботи професійних водіїв, адже перевтома за кермом залишається одним із серйозних факторів ризику на дорогах.

Для розвитку проєкту вже виділили 4,4 млн євро. Планується створити вісім стаціонарних пунктів контролю та оснастити служби вісьмома мобільними комплексами з технологією DSRC.

Окремо мобільні технічні підрозділи зможуть перевіряти стан гальм, підвіски, рульового керування, світла, шин, рівень викидів і загальний технічний стан транспорту. За даними іспанських служб, під час раптових перевірок серйозні або небезпечні несправності знаходять приблизно у 25% транспортних засобів.

Чи торкнеться це легкових авто

Поки що основна увага зосереджена на комерційному транспорті. Але можливості системи дозволяють припустити, що в майбутньому її можуть адаптувати і для легкових автомобілів.

Іспанія вже використовує камери, які фіксують перевищення швидкості на великій відстані, а також системи для виявлення проїзду на червоне світло. Частина такого обладнання також використовує алгоритми штучного інтелекту.

Для водіїв це означає, що дорожній контроль у Європі стає дедалі технологічнішим. Перевірка може відбуватися ще до того, як автомобіль зупинять, а рішення про зупинку дедалі частіше ухвалюватиметься на основі автоматичного аналізу даних.