Apple Music з’явиться у понад 2 млн автомобілів Volvo: власникам дадуть до 3 місяців безкоштовної підписки

Volvo Cars починає масштабну інтеграцію Apple Music у свої автомобілі. Завдяки оновленню програмного забезпечення “по повітрю” музичний сервіс стане доступним у понад 2 мільйонах автомобілів Volvo.

Новий Volvo EX60 також отримає вбудований Apple Music вже з моменту виходу на ринок. Перші власники отримають автомобілі цього літа, а в Україні поява EX60 очікується у четвертому кварталі цього року.

Власникам Volvo дадуть безкоштовний доступ

Щоб нові користувачі могли ближче познайомитися із сервісом, Volvo Cars пропонує власникам автомобілів до трьох місяців безкоштовної підписки на Apple Music. Цього часу має вистачити, щоб протестувати сервіс, створити власні плейлисти та підібрати музику для поїздок.

Apple Music відкриває доступ до понад 100 мільйонів пісень без реклами. Користувачі зможуть слухати музику, плейлисти та прямі ефіри радіостанцій безпосередньо через мультимедійну систему автомобіля.

Для цього достатньо увійти у свій Apple-акаунт. Керувати відтворенням можна буде через сенсорний екран або голосові команди.

Просторове аудіо для преміальних моделей

Окремі моделі Volvo отримають ще кращі можливості для прослуховування музики. Власники Volvo EX60, EX90 та ES90 зможуть користуватися Apple Music Spatial Audio на базі технології Dolby Atmos.

У поєднанні з опціональною преміальною аудіосистемою Bowers & Wilkins це створює ефект об’ємного звучання в салоні. Музика та вокал ніби огортають пасажирів з усіх боків, роблячи поїздку більш атмосферною.

Volvo зазначає, що багато власників бренду вже користуються Apple Music на смартфонах, тому інтеграція сервісу безпосередньо в автомобіль має зробити прослуховування зручнішим. Водіям не доведеться щоразу підключати телефон або перемикатися між пристроями — музика буде доступна просто в системі авто.

Таке оновлення є частиною ширшої стратегії Volvo з розвитку цифрових сервісів і покращення користувацького досвіду в автомобілях бренду.