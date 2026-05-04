Xiaomi представила 1003-сильний кросовер YU7 GT: чому новинка не отримала приставку Ultra

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала вихід високопродуктивної версії свого електричного кросовера YU7, яка отримала назву YU7 GT. Разом із першими технічними подробицями розробники пояснили логіку неймінгу та розповіли, чому за таких вражаючих характеристик автомобіль не назвали Ultra, як це було з флагманським седаном SU7.

Новинка отримає силову установку з двох електродвигунів, які сумарно видаватимуть 1003 кінські сили. Це дозволить масивному кросоверу розганятися до максимальної швидкості у 300 км/год. За автономність відповідатиме потрійна літій-іонна батарея, яка забезпечить запас ходу до 705 кілометрів за циклом CLTC.

Представники бренду пояснюють, що абревіатуру GT (Grand Tourer або Gran Turismo) обрали невипадково. Вона ідеально описує концепцію авто, яке поєднує в собі високий рівень комфорту та здатність долати великі відстані на значних швидкостях.

Натомість приставка Ultra в ієрархії Xiaomi означає суто спортивний фокус. Такі автомобілі створюються з акцентом на безкомпромісну потужність та трекові показники, що часто йде всупереч комфорту під час повсякденної експлуатації. Офіційний реліз і старт продажів Xiaomi YU7 GT заплановані вже на кінець травня.