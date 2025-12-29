Китай заборонить висувні дверні ручки в автомобілях з 2027 року

Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР опублікувало проект нових правил, які фактично забороняють використання популярних нині висувних дверних ручок у нових автомобілях.

Згідно з документом, з 1 січня 2027 року всі транспортні засоби вагою до 3,5 тонни повинні бути оснащені внутрішніми та зовнішніми ручками з обов’язковим механічним аварійним розблокуванням. Це рішення унеможливлює використання механізмів, що працюють виключно на електроприводі.

Регулятори пояснюють нововведення міркуваннями безпеки: електронні замки можуть стати пасткою для пасажирів у разі ДТП або розрядки акумулятора. Статистика підтверджує ці побоювання: за даними Bloomberg, зафіксовано щонайменше 15 смертельних випадків, пов’язаних із неможливістю відкрити двері автомобілів Tesla після аварій. У частині цих інцидентів люди просто не змогли скористатися механічним розблокуванням через складний доступ до нього.

Обмеження торкнеться багатьох виробників електрокарів, зокрема китайського гіганта BYD, але найбільший вплив матиме на Tesla, адже всі моделі компанії оснащені саме такими ручками. Щоб залишитися на китайському ринку, виробникам доведеться адаптувати конструкцію своїх авто. Паралельно аналогічні розслідування щодо безпеки електронних дверних систем тривають і в США, де рятувальникам неодноразово доводилося розбивати вікна для евакуації постраждалих.