Українці все менше купують вживані автівки: 5 найпопулярніших моделей в лютому

Згідно з даними “Укравтопрому”, у лютому 2025 року українці придбали майже 17 тисяч вживаних автомобілів. Середній вік цих транспортних засобів склав 9,5 років.

Попри широкий вибір, лідером продажів став Volkswagen Golf – 900 одиниць. Ціни на цю модель в Україні варіюються від 8 500 до 19 900 доларів, залежно від стану та пробігу.

Загалом, спостерігається тенденція до зниження покупок вживаних авто. У лютому 2024 року було придбано на 5% більше таких машин.

Щодо палива, то найпопулярнішими залишаються бензинові автомобілі – 46% від загальної кількості. Далі йдуть дизельні (23%), електромобілі (22%), гібриди (5%) та авто з ГБО (4%).

Окрім Volkswagen Golf, до топ-5 найпопулярніших вживаних авто увійшли:

RENAULT Megane – 653 одиниці;

SKODA Octavia – 592 одиниці;

VOLKSWAGEN Tiguan – 490 одиниць;

AUDI Q5 – 449 одиниць.

Аналітики “Укравтопрому” також зазначили, що з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 31 тисяча вживаних легковиків. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Вартість Volkswagen Golf в Україні залежить від таких факторів:

стан автомобіля;

пробіг.

Наприклад, 9-10-річний Volkswagen Golf у хорошому стані з пробігом 270 тисяч кілометрів можна придбати за 8 500 доларів. Автомобіль, що потребує фарбування, коштує близько 9 900 доларів. А ціна на Volkswagen Golf з пробігом 230 тисяч кілометрів може сягати 19 900 доларів.