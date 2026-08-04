Українці розлюбили BYD: продажі китайської марки обвалилися на 69%

Український ринок нових автомобілів у липні пішов у мінус: за місяць куплено 5754 легковики — на 10,5% менше, ніж торік, повідомляє «Укравтопром». Але за загальною цифрою ховається значно драматичніша історія: продажі BYD, яка ще недавно штурмувала верхівку рейтингу, обвалилися на 69% — найгірша динаміка серед усіх марок першої десятки.

Падіння головного фаворита

Ще торік китайський бренд був однією з головних сенсацій українського ринку: BYD впевнено входила в топ-5, а її електромобілі розліталися на хвилі попиту на «зелений» транспорт. У липні 2026-го від того ажіотажу залишилося 229 проданих автомобілів і восьме місце — позаду навіть Mazda й ледь попереду Suzuki.

Причини експерти називають комплексні. Головна — завершення епохи пільгового розмитнення електромобілів: масовий покупець поспішав скористатися звільненням від ПДВ до його скасування, і значну частину попиту на електрокари було просто «вичерпано наперед». Додає тиску й сірий імпорт: свіжопригнані BYD з Китаю нерідко коштують відчутно дешевше за офіційні, тож частина покупців іде повз салони. Нарешті, конкуренція в електросегменті зросла — самих лише китайських брендів на ринку вже десятки.

Хто натомість у плюсі

Місце Марка Продажі, од. Динаміка за рік 1 Toyota 986 +20% 2 Škoda 693 +24% 3 Volkswagen 444 −10% 4 Renault 345 −47% 5 BMW 308 +17% 6 Hyundai 298 = 7 Mazda 259 +66% 8 BYD 229 −69% 9 Suzuki 194 +39% 10 Audi 156 −38%

На тлі загального спаду виграють перевірені класики. Toyota не лише втримала перше місце, а й наростила продажі на 20%, а її RAV4 став бестселером місяця. Упевнено додали Škoda (+24%), Mazda (+66%) і Suzuki (+39%). Прикметно, що просіла не лише BYD: Renault втратив майже половину липневих продажів (−47%), Audi — 38%. Ринок явно перерозподіляється на користь брендів із сильними гібридними лінійками — саме гібриди, як показувала піврічна статистика, майже наздогнали бензинові авто за популярністю.

Загалом із початку року українці придбали близько 38,8 тисячі нових легковиків — лише на 1% менше, ніж торік, тож річний ринок поки тримається біля торішніх позначок попри липневий провал.

Нагадаємо, глобальний тренд виглядає протилежно: раніше ми писали, що світові продажі електромобілів у другому кварталі підскочили на 35%, а нерозпродані запаси китайських електрокарів — понад мільйон машин — шукають покупців якраз на таких ринках, як український.