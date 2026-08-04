Українці розлюбили BYD: продажі китайської марки обвалилися на 69%

Український ринок нових автомобілів у липні пішов у мінус: за місяць куплено 5754 легковики — на 10,5% менше, ніж торік, повідомляє «Укравтопром». Але за загальною цифрою ховається значно драматичніша історія: продажі BYD, яка ще недавно штурмувала верхівку рейтингу, обвалилися на 69% — найгірша динаміка серед усіх марок першої десятки.
Падіння головного фаворита
Ще торік китайський бренд був однією з головних сенсацій українського ринку: BYD впевнено входила в топ-5, а її електромобілі розліталися на хвилі попиту на «зелений» транспорт. У липні 2026-го від того ажіотажу залишилося 229 проданих автомобілів і восьме місце — позаду навіть Mazda й ледь попереду Suzuki.
Причини експерти називають комплексні. Головна — завершення епохи пільгового розмитнення електромобілів: масовий покупець поспішав скористатися звільненням від ПДВ до його скасування, і значну частину попиту на електрокари було просто «вичерпано наперед». Додає тиску й сірий імпорт: свіжопригнані BYD з Китаю нерідко коштують відчутно дешевше за офіційні, тож частина покупців іде повз салони. Нарешті, конкуренція в електросегменті зросла — самих лише китайських брендів на ринку вже десятки.
Хто натомість у плюсі
|Місце
|Марка
|Продажі, од.
|Динаміка за рік
|1
|Toyota
|986
|+20%
|2
|Škoda
|693
|+24%
|3
|Volkswagen
|444
|−10%
|4
|Renault
|345
|−47%
|5
|BMW
|308
|+17%
|6
|Hyundai
|298
|=
|7
|Mazda
|259
|+66%
|8
|BYD
|229
|−69%
|9
|Suzuki
|194
|+39%
|10
|Audi
|156
|−38%
На тлі загального спаду виграють перевірені класики. Toyota не лише втримала перше місце, а й наростила продажі на 20%, а її RAV4 став бестселером місяця. Упевнено додали Škoda (+24%), Mazda (+66%) і Suzuki (+39%). Прикметно, що просіла не лише BYD: Renault втратив майже половину липневих продажів (−47%), Audi — 38%. Ринок явно перерозподіляється на користь брендів із сильними гібридними лінійками — саме гібриди, як показувала піврічна статистика, майже наздогнали бензинові авто за популярністю.
Загалом із початку року українці придбали близько 38,8 тисячі нових легковиків — лише на 1% менше, ніж торік, тож річний ринок поки тримається біля торішніх позначок попри липневий провал.
Нагадаємо, глобальний тренд виглядає протилежно: раніше ми писали, що світові продажі електромобілів у другому кварталі підскочили на 35%, а нерозпродані запаси китайських електрокарів — понад мільйон машин — шукають покупців якраз на таких ринках, як український.