Geely випустила нове авто з запасом ходу 1300 км та вартістю від 11 тисяч доларів

Китайський автовиробник Geely офіційно представив новий гібридний седан Galaxy L6 EM-i. Порівняно з Galaxy L6 модель отримала оновлений дизайн і поліпшені характеристики. Ціна автомобіля становить трохи більше 10 000 доларів.

Автомобіль оснащений гібридною силовою установкою Leishen 2.0, що включає 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 82 кВт або 110 кінських сил, а також електромотор на 160 кВт (215 кінських сил). Доступні дві версії моделі з літій-залізо-фосфатними АКБ: 8,5 кВт із запасом ходу 60 км і 19,1 кВтг, що забезпечує до 140 км на електротязі. Повний бак вміщує 60 літрів бензину, а з повністю зарядженою батареєю автомобіль здатний подолати до 1300 кілометрів.

Усередині встановлено 14,6-дюймовий дисплей. Важіль перемикання передач встановлено за D-подібним кермом, що дало змогу звільнити простір у центральній консолі. Завдяки цьому в ній розмістилися два слоти для бездротової зарядки, підстаканники і зручний поворотний селектор трансмісії.

Geely позиціонує Galaxy L6 EM-i як прямого конкурента BYD Qin L DM-i і пропонує п’ять комплектацій. Базова версія обійдеться в 11 330 – 12 695 доларів, а моделі зі збільшеною батареєю коштуватимуть від 13 105 до 15 020 доларів.