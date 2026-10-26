Новий Hyundai Tucson викликав справжній ажіотаж: понад 15 тисяч замовлень лише за один день

Hyundai Tucson п’ятого покоління викликав ажіотаж у Південній Кореї. Лише за перший день компанія отримала понад 15 тисяч замовлень на оновлений кросовер.

Компанія Hyundai Motor повідомила про рекордний попит на нове покоління Tucson, яке дебютувало через шість років після попередника. За перший день приймання замовлень, 21 жовтня 2026 року, покупці оформили 15 045 попередніх контрактів. Це найкращий результат за всю історію моделі.

Попередній рекорд належав четвертому поколінню Tucson, представленому у вересні 2020 року. Тоді за аналогічний період дилери отримали 10 842 замовлення. Таким чином, новинка перевершила попередника майже на 39%, що свідчить про значний інтерес до оновленого кросовера на домашньому ринку.

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Покупці частіше вибирають гібридний Hyundai Tucson

Однією з найцікавіших особливостей стартових продажів стала популярність гібридних модифікацій. На них припало 55% усіх замовлень, тоді як бензинові версії отримали решту 45%. Для порівняння, у попереднього покоління частка гібридів становила приблизно 48%.

Крім того, покупці активно вибирають дорогі комплектації. На найкраще оснащену версію Inspiration припало 44% замовлень, тоді як базову H-Pick обрали 33% клієнтів. Це свідчить про високий попит не лише на сам автомобіль, а й на його сучасні технології та додаткове обладнання.

Що змінилося в Hyundai Tucson п’ятого покоління

Новий кросовер побудований на оновленій платформі та помітно збільшився в розмірах. Довжина кузова зросла на 60 мм і тепер становить 4700 мм, ширина збільшилася на 40 мм, а колісна база — на 30 мм. Завдяки цьому салон став просторішим, а об’єм багажника досяг 645 літрів.

Зовнішність виконана в новому фірмовому стилі Art of Steel із масивними поверхнями кузова та незвичайною світлодіодною оптикою. У салоні з’явилася сучасна мультимедійна система Pleos Connect, підтримка оновлень програмного забезпечення через інтернет і розширений комплекс систем безпеки.

На південнокорейському ринку новий Hyundai Tucson пропонують із 1,6-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 193 к. с. та гібридною силовою установкою на 245 к. с. Стартова вартість бензинової версії становить 31,4 млн вон (приблизно 1,07 млн грн), тоді як за гібрид просять від 36,15 млн вон (близько 1,23 млн грн).

Поки наведені показники стосуються лише попередніх замовлень у Південній Кореї, а не фактично переданих покупцям автомобілів. Однак рекордний старт свідчить, що нове покоління Tucson має всі передумови стати одним із найпопулярніших кросоверів Hyundai.