Новый Hyundai Tucson вызвал настоящий ажиотаж: более 15 тысяч заказов всего за один день

Hyundai Tucson пятого поколения вызвал ажиотаж в Южной Корее. Только за первый день компания получила более 15 тысяч заказов на обновленный кроссовер.

Компания Hyundai Motor сообщила о рекордном спросе на новое поколение Tucson, которое дебютировало спустя шесть лет после выхода предыдущей модели. За первый день приема заказов, 21 октября 2026 года, покупатели оформили 15 045 предварительных контрактов. Это лучший результат за всю историю модели.

Предыдущий рекорд принадлежал четвертому поколению Tucson, представленному в сентябре 2020 года. Тогда за аналогичный период дилеры получили 10 842 заказа. Таким образом, новинка превзошла предшественника почти на 39%, что свидетельствует о значительном интересе к обновленному кроссоверу на внутреннем рынке.

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Покупатели чаще выбирают гибридный Hyundai Tucson

Одной из самых интересных особенностей стартовых продаж стала популярность гибридных модификаций. На них пришлось 55 % всех заказов, тогда как на бензиновые версии — остальные 45 %. Для сравнения: в предыдущем поколении доля гибридов составляла примерно 48%.

Кроме того, покупатели активно выбирают дорогие комплектации. На наиболее хорошо оснащенную версию Inspiration пришлось 44% заказов, тогда как базовую H-Pick выбрали 33% клиентов. Это свидетельствует о высоком спросе не только на сам автомобиль, но и на его современные технологии и дополнительное оборудование.

Что изменилось в Hyundai Tucson пятого поколения

Новый кроссовер построен на обновленной платформе и заметно увеличился в размерах. Длина кузова увеличилась на 60 мм и теперь составляет 4700 мм, ширина — на 40 мм, а колесная база — на 30 мм. Благодаря этому салон стал более просторным, а объём багажника достиг 645 литров.

Экстерьер выполнен в новом фирменном стиле Art of Steel с массивными поверхностями кузова и необычной светодиодной оптикой. В салоне появилась современная мультимедийная система Pleos Connect, поддержка обновлений программного обеспечения через Интернет и расширенный комплекс систем безопасности.

На южнокорейском рынке новый Hyundai Tucson предлагается с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 193 к. с. и гибридной силовой установкой мощностью 245 к. с. Стартовая стоимость бензиновой версии составляет 31,4 млн вон (примерно 1,07 млн грн), тогда как за гибрид просят от 36,15 млн вон (около 1,23 млн грн).

Пока приведенные показатели касаются лишь предварительных заказов в Южной Корее, а не автомобилей, фактически переданных покупателям. Однако рекордный старт свидетельствует о том, что новое поколение Tucson имеет все предпосылки, чтобы стать одним из самых популярных кроссоверов Hyundai.