BMW готовит электрический X7: самый большой внедорожник марки заметили на Нюрбургринге

Компания BMW тестирует новый электрический внедорожник iX7. Закамуфлированный автомобиль заметили на гоночной трассе Нюрбургринг в Германии.

Новинка станет первой полностью электрической версией BMW X7 и самым большим электрическим внедорожником в модельном ряду немецкого производителя. Автомобиль разрабатывается на базе второго поколения X7, которое также будет оснащаться традиционными бензиновыми и дизельными двигателями.

Несмотря на плотный камуфляж, на шпионских фотографиях можно разглядеть особенности дизайна. BMW iX7 сохранил массивный кузов с высокой линией крыши, характерный для больших трёхрядных внедорожников. Передняя часть получила разделенную оптику с узкими дневными ходовыми огнями и основными фарами ниже.

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В оформлении кузова прослеживаются черты новой дизайнерской концепции BMW, хотя iX7 будет иметь более традиционный внешний вид, чем электромобиль iX3 из семейства Neue Klasse.

Задняя часть прототипа отличается новыми светодиодными фонарями с двумя горизонтальными полосами. Отсутствие выхлопных труб подтверждает, что на испытаниях находилась именно электрическая модификация.

Одновременно BMW тестирует следующее поколение бензиновой версии X7 M60 с двигателем V8. Эту версию легко отличить по четырём выхлопным трубам и открытым воздухозаборникам в решётке радиатора.

Для сравнения: текущая модель BMW X7 M60i оснащена 4,4-литровым двигателем мощностью 530 к. с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды.

Ожидается, что электромобиль iX7 будет оснащён технологиями BMW eDrive шестого поколения, которые уже используются в новых электромобилях этого бренда. Однако официальные характеристики силовой установки, ёмкость аккумулятора и запас хода производитель пока не раскрыл.

Презентация нового поколения BMW X7 ожидается в 2027 году. Пока неизвестно, дебютирует ли электрическая версия одновременно с бензиновыми версиями. Стоимость BMW iX7 также не объявлена.