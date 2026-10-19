Tesla берет 250 тысяч долларов за место в очереди на Roadster, но не гарантирует даже получение автомобиля

После громкой презентации нового Tesla Roadster компания открыла прием заказов на этот электрический суперкар. Однако при внимательном прочтении официального соглашения становится очевидным важный нюанс: даже клиент, внесший сотни тысяч долларов, фактически получает лишь место в очереди, а не гарантированное право на автомобиль.

Для базовой версии Performance на американском рынке Tesla просит внести $5000 сразу, а ещё $45 000 — в течение следующих десяти дней. Таким образом, общая сумма бронирования составляет $50 000. Для ограниченной версии Thrust условия значительно жестче: после первых $5000 покупатель должен доплатить ещё $245 000, то есть в общей сложности передать Tesla $250 000 ещё до оформления полноценного заказа.

Самая дорогая и самая необычная модификация Rocket вообще не доступна для открытого бронирования. Tesla планирует продавать её только по приглашениям. Эта версия рассчитана на одного человека, оснащена системой холодного газовых двигателей вокруг кузова и, по словам компании, способна подниматься в воздух. Для дорог общего пользования Rocket не сертифицирована.

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250 тысяч долларов — это ещё не заказ автомобиля

Самая интересная часть скрыта в официальном соглашении Roadster Reservation Agreement.

Tesla прямо указывает, что внесение средств лишь фиксирует примерный приоритет покупателя в будущей очереди. Бронирование не является договором купли-продажи автомобиля и даже не считается официальным заказом. Окончательную комплектацию и цену клиент узнает позже, когда Tesla приблизится к началу производства.

Более того, компания пока не называет окончательную цену Roadster. Даже если в будущем Tesla укажет ориентировочную стоимость, в договоре подчеркивается, что она будет оставаться лишь ориентировочной до момента окончательного оформления автомобиля.

Однако наиболее необычно выглядит пункт о доставке. Tesla предупреждает, что Roadster до сих пор находится в стадии разработки, поэтому компания не может гарантировать не только конкретную дату передачи автомобиля клиенту, но даже то, что он вообще будет доставлен.

При этом до момента окончательной комплектации автомобиля бронирование может быть отменено как самим клиентом, так и компанией Tesla. В таком случае предусмотрен возврат платежа.

Придётся ждать как минимум до 2028 года

15 октября 2026 года, после многолетних задержек, компания Tesla представила новое поколение Roadster. Илон Маск заявил, что серийное производство планируется начать в 2028 году. При этом компания уже переносила сроки выхода этой модели: второе поколение Roadster впервые показали ещё в 2017 году, а изначально поставки обещали начать в 2020-м.

Версия Thrust должна разгоняться до 60 миль/ч, или примерно 97 км/ч, менее чем за секунду. Максимальная скорость заявлена на уровне свыше 370 км/ч, а запас хода — свыше 480 км.

Таким образом, $250 000 за Roadster Thrust сегодня фактически являются не предоплатой за готовый автомобиль, а очень дорогой путевкой в очередь. Окончательная стоимость машины, дата её получения и даже сама возможность доставки остаются открытыми вопросами.