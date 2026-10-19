Tesla бере $250 тисяч за місце в черзі на Roadster, але не гарантує навіть отримання автомобіля

Після гучної презентації нового Tesla Roadster компанія відкрила бронювання електричного суперкара. Проте уважне читання офіційної угоди показує важливий нюанс: навіть клієнт, який внесе сотні тисяч доларів, фактично отримує лише місце в черзі, а не гарантоване право на автомобіль.

Для базової версії Performance на американському ринку Tesla просить внести $5000 одразу, а ще $45 000 — протягом наступних десяти днів. Таким чином загальна сума бронювання становить $50 000. Для обмеженої версії Thrust умови значно жорсткіші: після перших $5000 покупець повинен доплатити ще $245 000, тобто загалом передати Tesla $250 000 ще до оформлення повноцінного замовлення.

Найдорожча та найбільш незвичайна модифікація Rocket узагалі не має відкритого бронювання. Tesla планує продавати її лише за запрошеннями. Ця версія розрахована на одну людину, отримує систему холодногазових двигунів навколо кузова та, за словами компанії, здатна підійматися в повітря. Для доріг загального користування Rocket не сертифікована.

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$250 тисяч — це ще не замовлення автомобіля

Найцікавіша частина прихована в офіційній угоді Roadster Reservation Agreement.

Tesla прямо зазначає, що внесення коштів лише фіксує приблизний пріоритет покупця в майбутній черзі. Бронювання не є договором купівлі автомобіля і навіть не вважається офіційним замовленням. Остаточну комплектацію та ціну клієнт отримає пізніше, коли Tesla наблизиться до початку виробництва.

Більше того, компанія поки не називає остаточну ціну Roadster. Навіть якщо в майбутньому Tesla вкаже попередню вартість, у договорі підкреслюється, що вона залишатиметься лише оцінкою до моменту остаточного оформлення машини.

Однак найбільш незвичайно виглядає пункт про доставку. Tesla попереджає, що Roadster досі перебуває в розробці, тому компанія не може гарантувати не лише конкретну дату передачі автомобіля клієнту, а навіть те, що він узагалі буде доставлений.

При цьому до моменту остаточного конфігурування автомобіля бронювання може бути скасоване як самим клієнтом, так і Tesla. У такому випадку передбачене повернення платежу.

Чекати доведеться щонайменше до 2028 року

Tesla представила нове покоління Roadster 15 жовтня 2026 року після багаторічних затримок. Ілон Маск заявив, що серійне виробництво планується розпочати у 2028 році. При цьому компанія вже переносила строки цієї моделі: друге покоління Roadster вперше показали ще у 2017 році, а початково поставки обіцяли розпочати у 2020-му.

Версія Thrust повинна розганятися до 60 миль/год, або приблизно 97 км/год, менш ніж за секунду. Максимальна швидкість заявлена понад 370 км/год, а запас ходу — понад 480 км.

Таким чином, $250 000 за Roadster Thrust сьогодні фактично є не передоплатою за готовий автомобіль, а дуже дорогим квитком у чергу. Остаточна вартість машини, дата її отримання і навіть сама можливість доставки залишаються відкритими питаннями.