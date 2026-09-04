Що буде з батареєю електромобіля після 150 000 км: результати великого дослідження

Австрійська компанія AVILOO проаналізувала понад 500 тисяч незалежних тестів батарей уживаних електромобілів, проведених у 2022–2026 роках. Дослідження охопило 20 популярних моделей з Європи, Азії, Північної та Південної Америки й Австралії. Компанія називає його найбільшим незалежним дослідженням такого типу.

Головний висновок виявився досить оптимістичним для власників електрокарів: деградація тягових акумуляторів після значних пробігів зазвичай не настільки велика, як часто побоюються покупці вживаних машин.

Наприклад, Hyundai IONIQ 5 з батареєю на 72,6 кВт·год після 50 000 км у середньому зберігав 97,2% початкової ємності, а після 150 000 км — 92,8%.

У Volkswagen ID.4 з акумулятором на 77 кВт·год показник знизився з 95,3% до 90,6%, а в Tesla Model Y із батареєю на 78,8 кВт·год — з 94,5% до 90,3%.

Гірший результат серед чотирьох моделей, які AVILOO розглянула детальніше, продемонстрував Nissan Leaf ZE1 з батареєю на 40 кВт·год. Після 50 000 км вона зберігала в середньому 91,1% початкової ємності, а після 150 000 км — 86,3%.

Маленькі батареї зношуються швидше

Однією з причин такого результату може бути невелика ємність батареї. Щоб проїхати однакову відстань, автомобіль із меншим акумулятором проходить більше циклів заряджання та розряджання.

AVILOO зазначає, що в її статистиці електромобілі з невеликими батареями в середньому справді демонстрували швидшу деградацію. На стан акумулятора також впливають температура, особливості заряджання, умови експлуатації та інші фактори.

Втім, ще цікавішим виявилося інше спостереження. Пробіг сам по собі практично не дозволяє точно визначити стан батареї конкретного електромобіля.

У двох машин однієї моделі з приблизно однаковим пробігом різниця у залишковій ємності може перевищувати 10 відсоткових пунктів. За даними AVILOO, в окремих випадках вона сягала 13,5 пункту, а на великих пробігах розкид ставав ще більшим.

Для Tesla Model Y така різниця після 150 000 км може означати близько 46 км запасу ходу між двома зовні однаковими автомобілями. У Hyundai IONIQ 5 різниця може становити приблизно 42 км, а у Volkswagen ID.4 — близько 45 км.

При купівлі вживаного електромобіля пробігу недостатньо

Саме цей результат може бути найважливішим для покупців уживаних електрокарів. У випадку автомобіля з ДВЗ пробіг традиційно є одним із головних орієнтирів для оцінки зносу. Для електромобіля ситуація складніша: машина з більшим пробігом іноді може мати кращу батарею, ніж аналогічна модель, яка проїхала менше.

AVILOO вимірює State of Health, або SoH, не просто за показником, який повідомляє система керування батареєю самого автомобіля. Її FLASH Test підключається до OBD і використовує власну статистичну модель, яка враховує пробіг, вік, кількість циклів, різницю напруги між комірками та інші параметри.

Водночас варто враховувати, що AVILOO сама продає послуги діагностики батарей, а її методика використовує власну закриту модель. Тому дослідження насамперед дає масштабну картину реальної деградації, але його результати не варто сприймати як абсолютний рейтинг надійності моделей.

Головний висновок набагато простіший: сучасна батарея електромобіля цілком здатна зберегти близько 90% ємності навіть після 150 тисяч кілометрів, але під час купівлі конкретного вживаного авто стан акумулятора краще перевіряти окремо, а не оцінювати лише за цифрою на одометрі.