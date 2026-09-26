Toyota Corolla може вперше стати електромобілем: що готують для нового покоління

Toyota планує суттєво розширити вибір версій Corolla. Як повідомляє Car and Driver, у наступному поколінні до бензинових і звичайних гібридних модифікацій можуть приєднатися підзаряджуваний гібрид та електромобіль. Дебют автомобіля очікується у 2027 році як моделі 2028 року.

Зовнішність нової Corolla має успадкувати рішення концепту, представленого на Japan Mobility Show 2025. Основою автомобіля стане перероблена платформа TNGA-C, адаптована для різних типів силових установок. Такий підхід дозволить запропонувати кілька варіантів приводу в межах одного сімейства.

Для звичайного гібрида прогнозують новий 1,5-літровий чотирициліндровий двигун у парі з електромотором. Сукупна потужність установки може становити близько 134 к. с. За наведеними виданням оцінками інженерів Toyota, вона споживатиме на 10–20% менше пального, ніж нинішня гібридна система.

Також розглядається повноприводна модифікація з окремим електромотором на задній осі. Бензинова Corolla, своєю чергою, може отримати новий турбодвигун об’ємом 1,5 літра або модернізований дволітровий мотор. Остаточний склад лінійки поки не визначений публічно.

Найпомітнішою зміною стане поява повністю електричного виконання. За попередніми даними, для нього розглядають конфігурації з одним або двома електромоторами та запас ходу приблизно 400 км. Місткість батареї, швидкість заряджання й методику вимірювання цієї дальності наразі не уточнюють.

Ще одна очікувана новинка — підзаряджуваний гібрид, акумулятор якого можна буде поповнювати від зовнішнього джерела живлення. Технічних подробиць цієї версії, зокрема дальності руху лише на електротязі, поки немає.

Орієнтовна стартова ціна бензинової Corolla становитиме 25 тисяч доларів, звичайного гібрида — 27 тисяч. Для підзаряджуваної та електричної модифікацій називають приблизно 30 тисяч доларів. Це попередні оцінки, а не офіційний прайс Toyota.

Які саме версії дістануться українського ринку, коли розпочнуться їхні продажі та скільки вони коштуватимуть, у повідомленні не зазначено.