Обручки зі срібла – це елегантно і дуже по-сучасному

Молодята сучасні геть не мають ніяких забобон. Наприклад, наречені минулих поколінь вважали, що обручки мають бути з золота і треба чи то взяти гроші в борг чи витратити останні кошти, але придбати саме такі прикраси з голда на весільну церемонію.

Сучасним молодятам такі жертви не зрозумілі і якщо їм подобаються срібні обручки то вони їх купують і з задоволенням носять. І взагалі стереотип, що срібна обручка це альтернатива золотій, коли є проблеми з фінансами, давно втратив свою актуальність. Сучасні споживачі, в тому числі і наречені, беруть до уваги не суспільну думку, не модні віяння а власний смак і власні уподобання, тому купують ті символічні прикраси, які їм до вподоби. А якщо оцінити пропозицію, доступну в каталозі інтернет магазину УкрЗолото, то не дивуєшся що обручки зі срібла до вподоби багатьом. По-перше, вони дуже різноманітні. По-друге, вони нереально стильні та оригінальні. І нарешті, вони відрізняються в тому числі за стилістикою, тому обрати можна і прикрасу класичну і сучасну і навіть схожу на антикваріат.

Висока проба металу і оригінальність дизайну

Для виготовлення обручок, як і інших прикрас зі срібла, майстри використовують метал високої проби 925-ї. Що це значить? Що у прикрасі срібла 92,5%, а решта це домішки, які дозволяють сплаву тримати форму і гарантувати міцність та зносостійкість. Високопробне срібло справді витривале і здатне не втрачати свого акуратного вигляду на протязі багатьох років. Срібна обручка потребує делікатного догляду але навряд чи у вас будуть з цим складнощі. Періодично її треба піддаватися очистці щоб метал не потемнів. Хоча, робити цього не доведеться, якщо ви на початку придбали обручки зі срібла з:

Позолотою;

Родієвим покриттям;

Чорнінням.

Третій варіант – то взагалі безпрограшне рішення. Така обручка не тільки не потемніє з часом, бо вона і так вже декорована за допомогою техніки чорніння. А ще така прикраса виглядатиме дуже оригінально і дорого бо нагадує антикваріат або предмет старовини. Не менш статусно виглядають вироби з позолотою. А срібні обручки з родієвим покриттям завдяки їх сяйву та блиску взагалі можна сплутати з прикрасами з білого золота або платини.

Срібло дуже універсальний метал в плані декору. Так на срібному фоні прекрасно виглядають як напівдорогоцінні камені так і дорогоцінні (преміальні). Не менш стильна комбінація срібла з емальованими вставками або керамікою, також срібло а точніше обручки з цього металу, можна прикрасити текстом чи особливими датами за допомогою гравірування. І така обручка стає «персоналізованою» прикрасою для нареченого і нареченої.

В інтернет магазині UkrZoloto обручки зі срібла представлені у різних колекціях а це значить що зробити вдалий вибір зможуть різні молодята як за віком, так і статусом та стилем життя.